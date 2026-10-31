Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal réussit son entrée en beach-volley face au Cap-Vert

Dakar — Le Sénégal a réussi son entrée dans le tournoi de beach-volley des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 en dominant le Cap-Vert par 2 sets à 0, samedi à Saly Portudal.

La paire sénégalaise composée d'Aminata Tine et de Nafi Ségnane s'est imposée en deux manches (21-16, 21-9) face au duo capverdien formé par Gabriela Santos dos Reis et Yenda Sofia Wahnon Neves Mendes.

La rencontre, disputée en 33 minutes, a été marquée par la domination des représentantes sénégalaises, qui ont remporté les deux manches pour signer leur première victoire dans la compétition.

Ce succès permet au Sénégal d'entamer sur une note positive son parcours dans le tournoi de beach-volley des JOJ Dakar 2026.