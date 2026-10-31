Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Le sport doit être un instrument de paix et de solidarité'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé samedi à faire du sport un instrument de "promotion de la paix, de la solidarité et du dialogue entre les peuples, dans un contexte international marqué par les conflits, le terrorisme, les violations des droits humains et la persistance du racisme, y compris dans le sport".

"Commençons par appliquer la trêve olympique au nom de la tradition antique pour des idéaux de paix, de sécurité, de solidarité, de dialogue et de compréhension mutuelle entre les peuples", a-t-il déclaré.

Le chef de l'État s'exprimait lors de la deuxième édition du Sommet Sport et Développement durable, organisée à Dakar en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Il a notamment évoqué les nombreux défis qui compromettent les perspectives d'un développement inclusif, citant les guerres, l'expansion du terrorisme, les violations du droit international et des droits humains, les inégalités économiques et la persistance du racisme.

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"La persistance du racisme, y compris dans le sport, est à dénoncer et à combattre à tout moment", a-t-il insisté.

Bassirou Diomaye Faye a également mis en avant l'engagement du Sénégal en faveur de la trêve olympique, à travers sa participation à la résolution appelant à son observance à l'occasion des JOJ Dakar 2026, récemment adoptée par le Conseil exécutif de l'UNESCO.

"Une paix et une stabilité durables constituent des conditions essentielles à l'investissement et au développement, y compris à l'exploitation des potentialités de l'écosystème sportif", a-t-il estimé.

Le chef de l'État a par ailleurs souligné la portée historique de l'organisation des JOJ sur le continent africain, le Sénégal étant le premier pays africain à accueillir cette compétition.

"Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une nation qui accueille les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est tout un continent qui ouvre ses bras au monde", a-t-il déclaré.

S'adressant particulièrement aux jeunes, il a rappelé qu'ils sont les principaux acteurs de cette rencontre sportive internationale et une force essentielle pour l'avenir.

"Ces Jeux sont les vôtres. Vous êtes les premiers acteurs. Vous êtes notre énergie, notre moteur de croissance", a-t-il lancé.

Pour Bassirou Diomaye Faye, les JOJ constituent ainsi une occasion pour le Sénégal et l'Afrique de promouvoir auprès du monde les valeurs universelles du sport, notamment la paix et la fraternité, tout en affirmant leur capacité à accueillir des événements sportifs internationaux de grande envergure.