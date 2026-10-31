Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal réussit son entrée matière en beach-volley

31 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'équipe masculine sénégalaise de beach-volley a réussi son entrée en lice aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 en dominant samedi son homologue des Palaos sur le score de deux sets à zéro (2-0), à Saly.

La paire composée de Mouhamed Moustapha Sidibé et Souleymane Seck Ciss s'est imposée en deux manches (21-11, 21-12), au terme d'une rencontre disputée en 31 minutes.

Cette victoire permet aux représentants sénégalais de bien lancer leur parcours dans le tournoi de beach-volley de ces JOJ, organisés du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal.

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