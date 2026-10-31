Congo-Brazzaville: Coopération - Brazzaville et Moscou planchent sur les projets d'intérêt commun

31 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

En marge du sommet Russie-Afrique qui a débouché sur le plan d'action 2027-2029, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et celui de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, ont eu une séance de travail bilatérale.

Les deux chefs d'État ont posé les bases des discussions stratégiques sur le renforcement de la coopération entre la Russie et le Congo. Ils ont réaffirmé, par ailleurs, la dynamique de rapprochement amorcée ces derniers mois pour consolider davantage les relations diplomatiques et économiques entre Brazzaville et Moscou.

Aussi, le développement des projets d'intérêt commun; soutenus par la volonté des entreprises russes d'investir sur le marché congolais, a meublé les échanges. Au cours de cette rencontre élargie aux membres des deux délégations ministérielles et techniques, le président Denis Sassou N'Guesso a profité de l'occasion pour féliciter le président Vladimir Poutine pour l'organisation réussie du troisième sommet Russie-Afrique qui, selon lui, a atteint tous ses objectifs.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.