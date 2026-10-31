Congo-Brazzaville: Coopération - Brazzaville et Moscou planchent sur les projets d'intérêt commun

En marge du sommet Russie-Afrique qui a débouché sur le plan d'action 2027-2029, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et celui de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, ont eu une séance de travail bilatérale.

Les deux chefs d'État ont posé les bases des discussions stratégiques sur le renforcement de la coopération entre la Russie et le Congo. Ils ont réaffirmé, par ailleurs, la dynamique de rapprochement amorcée ces derniers mois pour consolider davantage les relations diplomatiques et économiques entre Brazzaville et Moscou.

Aussi, le développement des projets d'intérêt commun; soutenus par la volonté des entreprises russes d'investir sur le marché congolais, a meublé les échanges. Au cours de cette rencontre élargie aux membres des deux délégations ministérielles et techniques, le président Denis Sassou N'Guesso a profité de l'occasion pour féliciter le président Vladimir Poutine pour l'organisation réussie du troisième sommet Russie-Afrique qui, selon lui, a atteint tous ses objectifs.