Congo-Brazzaville: Inondations dans la Likouala - La ministre des Affaires sociales et le coordonnateur du Système des Nations unies font le point

Le coordonnateur résident du Système des Nations unies au Congo (SNU), Abdourahamane Diallo, accompagné du représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), chef de file de la réponse humanitaire, a échangé, le 29 octobre à Brazzaville, avec la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, sur la réponse à la situation humanitaire dans le département de la Likouala.

L'échange a permis d'apprécier les défis liés notamment à l'enclavement, aux déplacements et au transport logistique pour acheminer les aides au Nord du pays, notamment la Sangha et la Likouala, par route ou par voie fluviale. « Il y a beaucoup de progrès qui sont en cours, mais il faut qu'on aille plus vite et qu'on puisse répondre aux besoins de la population qui est hors de chez elle. Il y a plus de 20 000 personnes qui sont maintenant hors de leur maison et à qui il faut apporter assistance », a indiqué le coordonnateur du SNU, exprimant l'espoir que des distributions commencent dans les jours à venir dans tous les districts affectés. Il a salué les actions engagées par la ministre et ses équipes depuis le début de la catastrophe.

Au niveau de l'assistance médicale, une première aide, précisément en termes de vaccination, sera apportée à la population affectée et aux plus vulnérables, y compris des compléments alimentaires, avec l'appui du PAM. Les équipes du ministère des Affaires sociales et celles du Système des Nations unies ont déjà mis en place une base à Impfondo pour coordonner cette réponse. « Les équipes procèderont également à l'évaluation pour recenser l'ensemble de la population et des effectifs par profil, afin de mieux ajuster la réponse », a-t-il dit.

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L'accompagnement du SNU vers la mobilisation d'un vol humanitaire pour le début de la semaine prochaine a été évoqué. Ce vol permettra le transport des équipes du ministère et celles du SNU. En parallèle, les exercices de convoiement et d'acheminement de l'assistance se poursuivent, de même que le plaidoyer pour mobiliser les ressources en accompagnement du gouvernement. Face aux intempéries et à l'évolution de la situation vers d'autres départements, le coordonnateur résident a souligné la nécessité « d'anticiper, d'être en alerte et de positionner l'assistance avec les préfectures et sous-préfectures ».

Plan national de l'action sociale 2027-2031

Le ministère a adressé une requête au SNU pour la préparation du plan national de l'action sociale et de son plan d'action pour le cycle 2027-2031. Les agences des Nations unies travaillant dans le domaine seront mobilisées pour aider l'équipe d'experts chargée de revoir le document élaboré. Cette démarche coïncide avec la préparation du cadre de coopération pour 2027-2031, sur son deuxième pilier consacré au développement du capital humain et à l'inclusion sociale.

Les discussions entre les deux personnalités se sont poursuivies sur la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap où le ministère souhaiterait se déployer auprès de la population dans les départements de la Bouenza et de Madingou. Le SNU s'est dit disposé à accompagner cette célébration et surtout le ministère dans la mise en oeuvre de la loi de juillet 2025, portant sur la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap en République du Congo, qui gagne à être connue. Le rendez-vous a été pris pour le 3 décembre prochain.