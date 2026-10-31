Congo-Brazzaville: Démocratie - Pourquoi les alternances plomberont

À une amie qui me conseille de rester optimiste sur la marche de la société humaine en dépit des épreuves singulières qui l'affectent, je lui réponds chaque fois que oui, je suis optimiste jusqu'au bout des ongles. Mais cet état d'esprit ne m'empêche pas de réfléchir aux complexités de notre temps.

En observant, par exemple, la démocratie pluraliste, et les cycles électoraux censés en garantir la bonne marche, il semble qu'une crise profonde vide peu à peu les processus du principe d'alternance sur lequel elle a bâti sa réputation. Que l'on ne s'y méprenne, cette situation ne concerne pas seulement la plupart des pays africains, est-européens, asiatiques ou latino-américains convertis au multipartisme les trente dernières années.

C'est vrai, dans ces régions du monde, les coups d'État militaires, les révisions constitutionnelles improvisées n'ont pas disparu tandis que les périodes électorales sont vécues avec appréhension au regard des violences qu'elles génèrent. Pour autant il faut reconnaître que dans les « vieilles » démocraties aussi, de plus en plus, le doute habite les électeurs quant au fait de continuer à se fier au cadre ritualisé des votations au terme desquelles ils offrent leurs suffrages à des représentants souvent incapables de leur restituer la contrepartie espérée.

Au-delà du fait que dans les deux cas, le retour d'ascenseur vers le souverain primaire ne s'opère pas toujours comme souhaité, à l'heure des alternances les autorités qui tiennent leur légitimité du suffrage universel deviennent aussi frileuses que les dirigeants des régimes installés à la suite d'un putsch. Si l'on ne saurait s'étonner de l'attitude des derniers, on peut être surpris que les premiers multiplient des astuces pour, à leur tour, résister.

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Pourquoi passer la main devient difficile partout dans le monde ? Ici, alors qu'une transition promise pour durer deux ans se rééchelonne adroitement, là, un dernier mandat touchant à sa fin est rallongé à l'appui d'un appel d'air constitutionnel de dernière minute ; plus loin, une majorité sortie fractionnée de la compétition électorale, une coalition gouvernementale régulièrement battue, tentent le tout pour le tout jusqu'à se trouver des alliés de circonstance pour continuer à tenir le gouvernail... Et ainsi de suite.

Il n'est pas défendu de mettre les dysfonctionnements actuels de nos systèmes électoraux et de gouvernance publique sur le compte de la rupture d'équilibre amplifiée à l'échelle des nations par un quasi retour à la guerre froide. À partir de quoi les nations semblent désormais sacrifier les valeurs communes que la diplomatie du dialogue, du respect mutuel, de la préservation des intérêts de chacun, de l'observance des lignes « rouges », voire de la promotion des alternances politiques avait toujours garanties malgré les dissensions.

Le consensus autour de ces valeurs s'éloignant chaque jour davantage, et bien que le monde soit devenu un village planétaire où l'on se scrute mutuellement, le repli sur soi occupe paradoxalement trop de place dans cet espace en partage. À ce titre, la méfiance grandissante entre les États et les ensembles régionaux éloigne inexorablement la perspective pour leurs dirigeants de défendre d'une seule voix la Charte de l'Organisation des Nations unies et le droit international qu'elle est censée encadrer.

Résultat de la promenade: quand bien même le régime démocratique adopté par tous poursuit son petit bonhomme de chemin, dans un monde où de « bons exemples » de démocratie commencent à se faire rares, les « leçons » assenées naguère aux uns et aux autres auront désormais du mal à produire leurs effets.

Sans surprise, on pourrait assister désormais aux chaos électoraux chez les novices en démocratie et chez les vétérans naguère vantés. Et dans l'indifférence générale, puisqu'elles battent de l'aile, les alternances attendront. Ceci n'est pas de la dramatisation mais un simple constat - just a fact diraient nos amis anglophones.