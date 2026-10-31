Afrique: FIFA U15 - Le Congo termine 59e mondial et 17e africain

Le bilan des Diables rouges des moins de 15 ans lors de la Coupe du monde de la Fédération internationale de football association (Fifa), tenue du 22 au 31 octobre à Azerbaïdjan et remportée par l'Espagne, est plus que flatteur.

Les jeunes congolais ont occupé la 59e place mondiale sur 189 nations participantes et le 17e rang africain grâce à leurs six victoires et quatre défaites dont une aux tirs au but sur les dix rencontres disputées.

Les jeunes congolais ont débuté la compétition en s'imposant devant le Tadjikistan (3-2) avant de subir un revers contre l'Espagne (2-4). Ils ont enchaîné trois victoires respectivement contre le Koweït (3-0), le Chili (3-2) et la Barbade (4-0) pour se hisser en seizièmes de finale. Le rêve des U-15 congolais d'aller le plus loin possible dans cette campagne a été brisé lorsqu'ils se sont inclinés 0-2 devant les Emirats arabes unis, à l'étape des seizièmes de finale.

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Cet echec ne signifiait pas l'arrêt du parcours mais leur donnait la possibilité de disputer des matches supplémentaires pour améliorer leur classement. Ils ont perdu contre la Chine 2-3 avant de dominer la Jamaïque 4-1 et faire jeu égal contre la Bolivie 2-2 pour ensuite s'incliner lors des séances des tirs au but (4-5). Pour leur dernière sortie, les jeunes congolais ont su s'imposer face à la Géorgie (5-2), terminant le tournoi sur une note d'espoir.

Les Diables rouges qui ont montré leur potentiel au fil des rencontres jouées sortent de cette compétition d'Azerbaïdjan grandis en expérience. Le plus important consiste à capitaliser sur les acquis. Le football congolais en tirera un grand avantage.

L'événement de la Coupe du monde, associé au festival U-15 de la Fifa, vise à relever un défi fondamental du football international : offrir des opportunités de compétition significatives aux nations pour lesquelles la qualification aux compétitions de la Fifa reste un défi considérable. Ce tournoi permet à chaque fédération membre de vivre l'expérience de la compétition internationale, de se mesurer à des équipes du monde entier et d'inspirer la prochaine génération de joueurs, d'entraîneurs et de membres du staff technique.