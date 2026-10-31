Congo-Brazzaville: Unicef - Le droit des enfants au coeur des priorités de la coopération

Dans la continuité de la coopération entre les agences onusiennes et le gouvernement congolais, la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Mariavittoria Ballotta, a été reçue le 29 octobre à Brazzaville par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault. Les deux personnalités ont échangé sur la mise en oeuvre des recommandations du Comité de Genève relatives à la Convention des droits de l'enfant.

La représentante de l'Unicef a rappelé « l'importance d'augmenter les investissements en faveur de la protection de l'enfance et d'assurer une coordination autour des questions liées aux droits des enfants ». Elle a annoncé la tenue prochaine d'un forum national sur les droits des enfants, qui devrait permettre de mettre l'accent sur l'importance d'investir dans la protection des enfants et dans l'action sociale pour l'enfance, au même titre que les autres secteurs. « Le moment est particulièrement propice, alors que le pays se prépare à finaliser ses plans nationaux de développement », a souligné Mariavittoria Ballotta.

S'appuyant sur les données démographiques, la représentante de l'Unicef a rappelé que 47% de la population congolaise était constituée d'enfants de 0 à 18 ans, ce qui, selon elle, justifie qu'ils soient prioritaires dans les plans nationaux de développement.

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L'échange a aussi porté sur la préparation du rapport de la République du Congo sur la mise en oeuvre de la Charte africaine sur le bien-être de l'enfant, cadre continental d'évaluation des politiques en faveur de l'enfance. L'Unicef accompagne les ministères dans l'analyse et la collecte des données, « une bonne occasion pour faire les points sur le progrès et identifier les besoins dans le secteur », a indiqué la représentante.

La question de la préparation de l'élection du Parlement des enfants a également été abordée. Mariavittoria Ballotta a salué le dynamisme de cette institution, rappelant que sa présidente a récemment plaidé pour le positionnement des droits des enfants dans le Programme national de développement. Le bureau de ce Parlement sera renouvelé d'ici à la fin de l'année, et le ministère des Affaires sociales est en charge du processus de préparation de cette élection appuyée par l'Unicef.

Par ailleurs, l'Unicef a reçu une requête d'appui du ministère pour la mise à jour de la politique nationale de l'action sociale, instrument jugé important au regard de la nécessité d'investir dans ce secteur. L'agence onusienne accompagnera le ministère dans cette mise à jour et sollicitera la coordination au niveau du système des Nations unies et des autres partenaires souhaitant appuyer « cette politique qui est transversale » et qui nécessitera un soutien technique et financier dans les années à venir.

Lors de l'échange, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a aussi insisté sur l'importance de préparer la journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre, afin de porter une attention particulière aux enfants en situation de vulnérabilité, y compris ceux vivant avec un handicap. Cet échange s'inscrit dans les différents rendez-vous des mois de novembre et décembre, notamment la Journée internationale de l'enfance, le 20 novembre, et les deux semaines d'activisme contre les violences basées sur le genre, « des occasions pour regarder un peu la situation des groupes vulnérables au Congo et d'assurer un soutien au gouvernement et à la société civile dans des réponses concrètes », a souhaité Mariavittoria Ballotta.