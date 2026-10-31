Afrique: JOJ Dakar 2026 - Dakar, carrefour du dialogue et de la coopération internationale

31 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu, samedi matin, deux délégations représentant le Cabo Verde et la Chine, en marge du Sommet de Dakar sur le sport et le développement durable, organisé en prélude à l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) Dakar 2026, a annoncé la Présidence de la République.

Le chef de l'État s'est d'abord entretenu avec Janira Hopffer Almada, présidente par intérim de la République du Cabo Verde. Selon la Présidence, les échanges ont permis de réaffirmer les liens de fraternité entre Dakar et Praia, ainsi que la volonté des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

Bassirou Diomaye Faye a ensuite reçu Gao Zhidan, envoyé spécial du président chinois Xi Jinping. Cette présence traduit, selon la Présidence, l'intérêt de la Chine pour ce premier rendez-vous olympique organisé sur le continent africain.

Les discussions ont notamment porté sur le partenariat stratégique global entre le Sénégal et la Chine, ainsi que sur les perspectives de coopération dans les domaines du sport, de la formation des jeunes et des infrastructures.

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