Afrique: JOJ Dakar 2026 - Transports gratuits et parkings aménagés pour la cérémonie d'ouverture

Le ministère des Transports terrestres et aériens a annoncé un dispositif spécial de transport et de stationnement pour faciliter l'accès des spectateurs au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, où se tient ce samedi la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La principale mesure concerne la gratuité des transports en commun pour les détenteurs d'un billet d'accès à la cérémonie. Elle s'applique au Train express régional (TER), aux bus de la ligne 504A de Dakar Dem Dikk, au réseau GTS et aux navettes spécialement mobilisées pour l'événement.

Au départ de Dakar, le TER assurera une rotation toutes les huit minutes. À la gare de Diamniadio, les spectateurs pourront emprunter la ligne circulaire 504A pour rejoindre le stade Abdoulaye Wade et les autres infrastructures olympiques. Depuis Thiès, deux départs du réseau GTS sont prévus à 15 h et à 15 h 40.

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Des navettes dédiées aux spectateurs desserviront également plusieurs points de départ, notamment le Monument de la Renaissance, à Ouakam, Grand Médine, l'Arène nationale de Pikine, le stade Amadou Barry de Guédiawaye, l'ancienne station Total de Keur Massar, la place de France à Thiès et le stade de Mbour. Les départs sont échelonnés entre 13 h 25 et 17 h 45, pour une dernière arrivée à Diamniadio prévue à 18 h 15.

Pour les automobilistes, les sorties 10 et 12 de l'autoroute A1 sont ouvertes au grand public. La sortie 11 est, en revanche, réservée aux personnes autorisées, aux détenteurs d'accréditations et aux véhicules de secours.

Le stationnement du grand public est prévu aux parkings P13, P14 et P15, situés au nord des sphères ministérielles, à proximité de Seneguindia. Les participants au programme « Jeunesse en Jeu » disposent, quant à eux, du parking intérieur des sphères ministérielles et des espaces aménagés le long du terre-plein central.

Le ministère invite enfin les spectateurs à respecter les cheminements piétonniers balisés et les consignes des agents de sécurité. Il recommande également l'utilisation de l'application « CETUD Mobilités » et de la plateforme montrajetjoj.sn pour mieux organiser les déplacements.

La cérémonie d'ouverture marque le lancement des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain. Les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre.