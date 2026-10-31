Sénégal: Sport et développement - Le président Bassirou Diomaye Faye plaide pour un héritage durable des JOJ Dakar 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a plaidé, samedi 31 octobre 2026, pour un investissement durable dans le sport afin d'en faire un levier de développement économique et social en Afrique. Présidant à Dakar le Sommet sur le sport et le développement durable, organisé en prélude à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj), le chef de l'État a insisté sur la nécessité de valoriser l'héritage de cette compétition internationale.

« Au-delà des compétitions, les Joj de Dakar devraient contribuer au renforcement d'une jeunesse sportive et à l'éclosion d'une véritable économie du sport au service du développement », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, en présence de chefs d'État et de gouvernement, de la présidente du Comité international olympique (Cio) et de plusieurs délégations étrangères.

Pour le président sénégalais, l'organisation des Joj constitue une occasion de transformer le potentiel sportif africain en opportunités économiques et sociales. Il a ainsi souligné l'importance d'une politique sportive intégrant le sport scolaire et universitaire, la pratique amateur, la haute compétition, la formation, l'encadrement et le financement des infrastructures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La réunion de ces conditions est assurément propice à l'éclosion des talents, à l'attraction et à la création d'une économie du sport », a-t-il estimé.

Bassirou Diomaye Faye a également mis en avant les investissements réalisés dans le cadre des Joj Dakar 2026, notamment la construction et la rénovation d'infrastructures sportives de haut niveau et de proximité. Ces équipements doivent, selon lui, offrir aux jeunes et aux populations des espaces d'épanouissement, renforcer les liens communautaires et favoriser la cohésion sociale.

« Au Sénégal, nous avons fait le pari de miser sur un héritage durable des jeux avec une jeunesse citoyenne et des investissements conséquents dans la filière sportive, notamment les infrastructures, la formation des talents », a-t-il affirmé.

Le chef de l'État a, dans cette perspective, souligné le potentiel de l'industrie sportive en matière de création d'emplois et de richesses. Il a assuré que l'État mobiliserait les forces vives de la nation pour préserver cet héritage et veillerait au suivi des conclusions issues du sommet.

Le sport, un levier de paix et de développement

Abordant les enjeux internationaux du développement durable, Bassirou Diomaye Faye a déploré la persistance des conflits, du terrorisme, des violations des droits humains, du racisme et des inégalités économiques. Il a notamment dénoncé les manifestations de racisme dans le sport, appelant à les combattre systématiquement.

Face à ces défis, il a plaidé pour un système international plus inclusif et réaffirmé l'importance de la paix, du dialogue et de la coopération entre les peuples.

Le président de la République a, à cet égard, rappelé l'engagement du Sénégal en faveur de la trêve olympique, une initiative visant à promouvoir la paix, la sécurité, la solidarité et la compréhension mutuelle. Il a également évoqué la résolution appelant à l'observance d'une trêve olympique à l'occasion des Joj Dakar 2026, adoptée récemment par le Conseil exécutif de l'Unesco.

« Une paix et une stabilité durables créent les conditions d'un investissement durable dans le développement, y compris l'exploitation des énormes opportunités de l'écosystème du sport », a-t-il soutenu.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du premier Sommet sur le sport et le développement durable organisé à Paris en 2024. Elle vise à renforcer les passerelles entre le sport et les autres secteurs du développement durable des États africains.

Alors que Dakar s'apprête à accueillir la cérémonie officielle d'ouverture des Joj, prévue dans l'après-midi de ce samedi, le chef de l'État a appelé à faire de cet événement historique une occasion de célébrer les valeurs de l'olympisme et de construire un héritage durable au bénéfice des générations futures.