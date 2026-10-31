Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal donne le coup d'envoi d'une célébration mondiale de la jeunesse

Le moment tant attendu est arrivé. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a accueilli, ce samedi 31 octobre 2026, la cérémonie d’ouverture de la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain. Marquée par le défilé de plus de 200 délégations représentant les nations participantes, cette cérémonie a mis en lumière la diversité culturelle de l’Afrique et le rôle fédérateur du sport dans le mouvement olympique.

Le Sénégal met en avant son patrimoine culturel

Pays hôte de cette édition, le Sénégal a placé sa richesse culturelle au cœur du spectacle. La musique traditionnelle sénégalaise a notamment été mise à l’honneur avec la prestation de la diva Kiné Lam. Accompagnée de tambours et de danseurs vêtus de costumes traditionnels, l’artiste a contribué à donner le ton d’une cérémonie placée sous le signe de la diversité et du patrimoine culturel.

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L’hymne national du Sénégal, interprété par Kya Loum, a ensuite retenti dans l’enceinte du stade, en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, et du président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye.

Kirsty Coventry invite les jeunes à croire en leur potentiel

Prenant la parole, Kirsty Coventry a évoqué la place du sport dans son parcours personnel : « Le sport m’a ouvert de nombreuses portes dans la vie. Il m’a donné la confiance nécessaire pour croire en moi et oser voir grand. Et c’est exactement ce que je souhaite à chacun d’entre vous durant ces Jeux. »

La présidente du CIO a également invité les jeunes athlètes à profiter pleinement de cette expérience, à nouer des amitiés et à aller à la rencontre de participants venus d’horizons différents. « J’espère que ces Jeux vous donneront la confiance nécessaire pour croire en vous, rêver grand et accomplir des choses que vous n’auriez jamais imaginé pouvoir réaliser », a-t-elle ajouté, les encourageant à faire preuve de courage, à s’entraider et à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Mamadou Diagna Ndiaye : « Nous voulons être une référence »

De son côté, le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, a présenté cette édition comme un message adressé à l’Afrique et à sa jeunesse. « Un message à l’Afrique pour lui dire : tu peux accueillir le monde. Et un message à la jeunesse pour lui dire : ton avenir n’est écrit nulle part, il t’appartient », a-t-il affirmé.

Évoquant l’allumage de la flamme olympique, il a souligné sa portée symbolique : « Ce soir, nous n’allumons pas une flamme pour éclairer un stade, nous l’allumons pour éclairer une génération. » Il a également appelé les jeunes à faire vivre cet héritage au-delà de la compétition : « Cher jeune, cette flamme est la vôtre. Protégez-la et, en rentrant chez vous, allumez-en d’autres. »

Mamadou Diagna Ndiaye a enfin rappelé l’engagement du Sénégal à organiser des Jeux « sûrs, joyeux et inoubliables », précisant que le pays ne souhaitait pas faire de cet événement une simple parenthèse, mais plutôt une référence.

La musique et les traditions africaines à l’honneur

La dimension culturelle du spectacle s’est poursuivie avec une prestation des tambours de la famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Accompagnés de danseurs évoluant au rythme des percussions, ils ont notamment rendu hommage à la lutte sénégalaise, sport emblématique du pays.

Plusieurs figures de la musique africaine ont également participé à cette cérémonie. Baba Maal a porté la séquence consacrée aux sonorités du continent, tandis que la jeune génération était représentée par Obree Daman, aux côtés des musiciennes Ma Keita et Sona Jobarteh. Le hip-hop sénégalais a, pour sa part, été mis à l’honneur avec le groupe Daara J Family, composé notamment de Ndongo D et Fadda Freddy, ainsi qu’avec le collectif Def Ma Ma Def, porté par Mamy Victory et Defa.

Autre temps fort de la soirée : le duo formé par Souleymane Faye et la star du rap DIP Doundou Guiss autour du titre « Jambaar », un terme wolof qui signifie « guerrier ».

Un hommage à Cheikh Anta Diop et à la tradition orale africaine

La cérémonie a également été marquée par un hommage à Cheikh Anta Diop, éminent scientifique et intellectuel sénégalais, dont les travaux ont marqué la pensée africaine. Le conteur Dr Massamba Guèye a, de son côté, mis en valeur la tradition orale du continent, à travers des récits illustrant la transmission des savoirs et des valeurs entre générations.

La flamme olympique allumée au stade Abdoulaye Wade

Le volet protocolaire s’est achevé avec le relais de la flamme olympique. Les athlètes sénégalais Saly Sarr, spécialiste du triple saut, et Amadou Dia Ba, unique médaillé olympique du Sénégal et spécialiste du 400 mètres haies, ont été les derniers porteurs avant de transmettre la flamme à deux jeunes athlètes issus du judo et de l’escrime. Ces derniers ont procédé à son allumage dans le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

La cérémonie s’est ainsi achevée par la déclaration officielle d’ouverture des Jeux par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye : « Je proclame ouverts les quatrièmes Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. » Le Sénégal ouvre ainsi une nouvelle page de l’histoire olympique africaine, avec l’ambition de faire de Dakar le rendez-vous d’une jeunesse internationale réunie autour du sport, du partage et de l’excellence.