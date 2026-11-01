Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er novembre 2026

revue de presse

JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal donne le coup d'envoi d'une célébration mondiale de la jeunesse

Le moment tant attendu est arrivé. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a accueilli, ce samedi 31 octobre 2026, la cérémonie d'ouverture de la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain. Marquée par le défilé de plus de 200 délégations représentant les nations participantes, cette cérémonie a mis en lumière la diversité culturelle de l'Afrique et le rôle fédérateur du sport dans le mouvement olympique.

Pays hôte de cette édition, le Sénégal a placé sa richesse culturelle au cœur du spectacle. La musique traditionnelle sénégalaise a notamment été mise à l'honneur avec la prestation de la diva Kiné Lam. Accompagnée de tambours et de danseurs vêtus de costumes traditionnels, l'artiste a contribué à donner le ton d'une cérémonie placée sous le signe de la diversité et du patrimoine culturel. [Source allAfrica]

RDC–Rwanda : Tshisekedi sollicite l’appui de Poutine pour mettre fin au conflit

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Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a sollicité le soutien de son homologue russe Vladimir Poutine pour contribuer au retour de la paix dans l’est de la RDC, confronté à la persistance des combats entre l’armée congolaise et les rebelles du M23.

Lors d’un entretien organisé vendredi 30 octobre à Moscou, à l’issue du sommet Russie-Afrique, Félix Tshisekedi a appelé la Russie à s’impliquer davantage dans les efforts diplomatiques visant à résoudre les tensions entre Kinshasa et Kigali.

« Nous voulons absolument que la Russie, qui est membre du P5, puisse nous accompagner justement dans la recherche de la paix », a déclaré le chef de l’État congolais. [Source Africanews]

Le Patronat ivoirien récompense les jeunes talents

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, Patronat ivoirien) a dévoilé, ce vendredi 30 octobre 2026 à Abidjan, les lauréats de la Business Plan Competition (CGECI BPC 2026), sacrant Adelaïde Kouakou du Grand Prix pour son projet agricole innovant « 2 Saisons ».

Cette prestigieuse compétition, initiée par le Patronat ivoirien depuis 2014, a enregistré cette année un record de 1 151 candidatures. Au terme d’un parcours sélectif, comprenant des audits d’entreprises et une session finale de pitch le 24 octobre, seuls 24 finalistes ont été retenus pour les différents prix.

La grande lauréate de la CGECI Business Plan Competition (CGECI BPC 2026), Adelaïde Kouakou, repart avec une enveloppe de 15 millions de FCFA et une formation d’élite d’une valeur de 1,5 million de FCFA offerte par IFG Afrique. [Source Apanews]

Fin de la Minurso : La route Tanger-Dakar entre en zone grise

À New York, dans la nuit de vendredi à samedi, le Conseil de sécurité s’est séparé sans prolonger la Minurso. Créée en 1991 pour surveiller le cessez-le-feu au Sahara et préparer un référendum jamais organisé, la mission voit son mandat s’éteindre ce 31 octobre. Le texte porté par Washington a buté sur un veto russe. La contre-proposition de Moscou, un simple prolongement technique d’un an, n’a pas réuni, elle non plus, le nombre de voix nécessaire pour être adoptée.

Le projet américain citait le plan d’autonomie marocain comme base la plus réaliste, tout en rappelant le droit à l’autodétermination que réclame le Front Polisario. Ce compromis n’a convaincu ni Moscou ni une majorité du Conseil, et plusieurs délégations ont dénoncé le blocage russe. Rabat n’a pas tardé à réagir par un communiqué officiel du cabinet royal, qui salue un « pas significatif » vers la clôture du dossier et exige le départ de la mission dans les prochains jours. [Source Afrik.com]

La météorite retrouvée en 2022 au Mali livre ses premiers secrets

Une météorite échappée de la planète rouge a terminé son voyage dans le désert du Sahara, au Mali. Elle a été retrouvée il y a 4 ans, en 2022, mais les scientifiques viennent de publier des résultats de son étude dans la prestigieuse revue Science.

Après un voyage de plusieurs millions de kilomètres entre Mars et la Terre, un morceau de la planète Mars au Mali révèle ses secrets. Retrouvé un 2022 dans le désert du Sahara, la météorite a été étudiée. Et son étude s'est révélée tout aussi précieuse que la météorite elle-même car elle est très ancienne et a livré beaucoup d'informations sur le passé de notre voisine, Mars.

Teghaza 001 n'est pas la première roche martienne retrouvée sur Terre. On en connait plus de 400, mais il s'agit de l'une des plus anciennes. L'objet date de plus de 4 milliards d'années. [Source RFI]

Nigeria : 37 détenus, dont 14 enfants, sont morts dans une cellule de 12 m²

Au Nigeria, une commission d’enquête a établi de graves manquements dans la mort de 37 personnes, dont 14 mineurs, détenues dans les locaux d’un organisme fédéral de sécurité à Minna, dans l’État de Niger. Son rapport décrit des conditions de détention particulièrement éprouvantes, des appels au secours ignorés et des tentatives présumées de dissimulation. Plusieurs agents pourraient faire l’objet de poursuites pénales.

Trente-sept détenus ont perdu la vie dans la nuit du 16 au 17 septembre au siège régional du Corps nigérian de sécurité et de défense civile (NSCDC), à Minna, dans le centre-nord du Nigeria. Selon les conclusions d’une commission d’enquête présidée par Jonathan Kure, le drame résulte de graves défaillances dans la prise en charge des personnes placées en détention. [Source LSI Africa]

L’Angola est devenu le 3ème producteur mondial de diamants en 2025

L’Angola s’est classée au troisième rang mondial des producteurs de diamants en 2025, avec 15,2 millions de carats de diamants naturels bruts, selon les données d’un récent classement mondial, établi à partir du rapport annuel 2025 du Processus de Kimberley.

Dans ce classement, publié par le magazine économique et financier indien Outlook Business et rapporté samedi par la presse locale, l’Angola arrive derrière la Russie, qui occupe la première place avec 31,5 millions de carats, et le Botswana (15,5 millions).

L’Angola devance le Canada (14,1 millions) et la République démocratique du Congo (8,9 millions). [Source Le 360 Afrique]

CEMAC : Les anciennes pièces de francs CFA perdent leur cours légal

Les détenteurs peuvent encore les échanger pendant un an. Les banques et les établissements de microfinance participent à l’opération jusqu’au 31 juillet 2027, puis seuls les guichets de la BEAC prendront le relais.

Les anciennes pièces de francs CFA mises en circulation entre 1958 et 1985 ne peuvent plus servir à régler des achats ou des dettes depuis ce 1er novembre 2026. Le retrait s’applique dans les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Il concerne le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad.

La mesure porte sur les gammes de 1958, 1959, 1971, 1976 et 1985. Elle découle d’une résolution adoptée le 7 octobre à N’Djamena par le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale. Les détenteurs de ces pièces disposent toutefois encore d’un délai pour les échanger. [Source Beninwebtv]

Coopération Congo-Turquie : Le volume des échanges pourrait dépasser 200 millions de dollars

A l’occasion de la célébration du 103e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, l’ambassadeur en poste au Congo, Hilmi Ege Türemen, a offert un cocktail dînatoire, le 29 octobre à Brazzaville, au cours duquel il a salué l’excellence des relations d’amitié et de coopération que les deux pays entretiennent.

Dans son discours prononcé devant le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Moundelé, représentant le gouvernement, et un parterre d’invités, l’ambassadeur de Turquie au Congo a souligné l'importance de la stabilité politique et de l'essor économique de son pays, ainsi que les progrès politiques, économiques, sociaux et culturels réalisés au cours des cent dernières années. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Gabon : 217 sites communautaires pour rapprocher la vaccination des populations

Le Gabon renforce son dispositif de vaccination de routine avec le déploiement de 217 sites communautaires à travers le territoire national. Lancée le 23 octobre 2026 par la ministre de la Santé, Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, cette initiative vise à améliorer l’accès à la vaccination, notamment pour les enfants de moins de 23 mois insuffisamment vaccinés ou n’ayant reçu aucune dose. L’objectif est de rapprocher les services de santé des populations, en particulier celles vivant dans les zones les plus difficiles d’accès.

Déployée avec l’appui du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, (Africa CDC), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF, cette opération concerne les 51 départements sanitaires du pays. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan d’urgence pour le renforcement de la vaccination de routine et entend contribuer à l’amélioration de la couverture vaccinale, conformément aux recommandations de l’OMS. [Source GabonMediaTime]