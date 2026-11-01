Tunisie: Le CSS se contente d'un point - Plutôt rassurés...

Le fait d'être sorti indemne du guêpier des « Sang et Or » est un point positif même avec le regret des deux points perdus.

Faut-il prendre ce nul contre une Espérance mieux outillée sur tous les plans comme un moindre mal pour un CSS ou le considérer comme un moindre bien pour un prétendant ? Les avis sont partagés entre deux camps au sein des fans du CSS divisés sur le sujet. Après le 0 à 0 qui a sanctionné le classico CSS-EST, on a perçu chez l'entraîneur Mohamed Kouki davantage de réjouissance ce d'avoir évité la défaite que le regret de ne pas avoir gagné. Ça paraît assez légitime et réaliste de la part d'un coach reconduit depuis seulement deux semaines à la tête des «Noir et Blanc».

En ce temps très court, il ne pouvait pas métamorphoser le visage de l'équipe. Contre l'Espérance, on ne peut pas, toutefois, lui reprocher de ne pas avoir essayé. Le fait d'avoir opéré en 4-3-3 dès le coup d'envoi le prouve. Mais ça n'a pas marché comme espéré avec une première mi-temps dominée par les «Sang et Or» de Tunis et où le CSS a été pratiquement absent dans la surface de son adversaire

Kouki aurait pu mieux faire

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Le choix du coach des Sfaxiens de maintenir son option pour une défense à quatre a été un point positif. Ce nouveau schéma de jeu ne pouvait pas être parfait en deux matches et a sans doute besoin d'être rodé. Mais on peut faire grief à Kouki d'avoir compté sur deux mauvais pions dans son échiquier de départ. Mohamed Trabelsi, loin de sa plénitude physique à l'entrejeu, et Emmanuel Ogbole qui n'a pas le profil d'attaquant rapide et percutant sur le couloir. Les « soixante bonnes minutes de son équipe», dont il a parlé dans sa conférence de presse d'après- match, ont confirmé qu'il aurait pu faire un meilleur casting de la composition de départ.

L'entrée de Travis Mutyaba et de Walid Dhouib a donné, en effet, plus de hargne et de combativité au niveau des percées sur les couloirs et au coeur de la défense des «Sang et Or». Ces deux correctifs dans le dispositif ont donné plus d'équilibre et mis fin à la supériorité de l'Espérance. Avec un avant-centre mieux inspiré et plus coriace dans la surface que Josna Loulendo, le CSS aurait pu certainement être mieux récompensé. La bonne prestation de Hamza Mathlouthi mis dans son meilleur registre comme central ou arrière droit et avec Ali Mâaloul plus concentré sur le travail sur son flanc gauche, Mohamed Kouki aura moins de soucis pour sa défense.

Au niveau de l'animation offensive, il devra mieux utiliser son potentiel actuel avec plus de confiance et plus de matches pour Walid Dhouib qui a fait un bon travail. Dans l'attente du rétablissement de Rahmani et l'ouverture du mercato hivernal, la priorité des priorités sera d'engager deux grands joueurs de couloir et un avant- centre de bon calibre. Ce classico contre l'Espérance aura au moins servi, avec ses enseignements majeurs, à mieux préparer et aborder l'autre sommet non moins important contre l'Étoile.