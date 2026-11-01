Tunisie: Le CA a eu peur face au CAB - Pas seulement une distraction

Maher Kanzari et ses joueurs ont été chanceux de ne pas subir un 3-3, voire plus, face à un CAB qui s'est rebellé en seconde mi-temps. De 3-0 facile et qui pouvait être un 4-0, le CA s'est trouvé coincé et sous pression. La raison ? Un relâchement total non seulement de ses défenseurs, mais aussi de toute l'équipe qui ne pressait plus, qui ne tenait plus la balle. Avec aussi des erreurs primitives comme celle de Bouabid, très brouillon et qui a marqué contre son camp, et Mahresi, prenable et aux erreurs fatales.

Vraiment, un autre CA faible et qui a effacé la bonne impression de la 1ère mi-temps. Kanzari renvoie dans ses déclarations sur le relâchement de l'équipe et sur les erreurs. Alors que faisait-il entre les mi-temps pour éviter un tel scénario ? Ses changements précoces qu'il a faits, en pensant tôt au derby du ST, ont mal agi sur l'équilibre de l'équipe. Khadhraoui a laissé un vide dans le repli et le soutien à Mahresi en phase défensive. Et puis, encore deux buts subis en championnat et des frayeurs inutiles qui ne peuvent pas être seulement le fruit d'une distraction temporaire. C'est plus profond.

On remarque que les erreurs des dirigeants clubistes et à leur tête Mehdi Miled, au cours de l'été, se font payer en ce moment. Miled a joué avec le feu : il laisse partir Chrifi, Ben Abda, et avant eux Ali Youssef, Shili et puis Zemzmi, tous très importants en phase défensive. Tout un lot de joueurs de bon niveau et qui ont si progressé individuellement et collectivement. Quand on est tenant du titre, on ne laisse pas partir son ossature défensive, et, pour les remplacer, Mehdi Miled se fait avoir par Faouzi Benzarti et son fils (agent influent) avec des recrutements insignifiants.

Meriah, lessivé et blessé et qui part, Mahresi, joueur moyen et plus tard Simpara et Diatta qui mettent encore du temps pour se familiariser avec le club. Abdelhak a été testé au rôle de défenseur axial, puis mis sur le banc, et voilà qu'en championnat, Kanzari se trouve obligé de composer avec Bouabid qu'il n'apprécie pas beaucoup. D'ici janvier, Kanzari devra souffrir avec ce peu de choix en défenseurs de qualité ( peut-être une chance à donner à Zouabi, jeune défenseur de qualité).

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La question n'est pas un passage à vide face au CAB, car, en première mi-temps, le CAB se baladait pendant 20' avant de fléchir. Chaque match va être une épreuve dure pour la défense clubiste qui n'a rien à voir avec celle de la saison dernière plus solide avec des joueurs de meilleure qualité. Une chose est sûre, le CA va être handicapé dans les prochains matches si sa défense et son milieu ne font pas mieux. Pas seulement une question d'envie, mais de moyens : ces défenseurs ne peuvent pas donner le plus, faute de qualité.