Tunisie: Ligue 2 / 6e journée / Groupe A / CSM-EMM - Poursuite du duel à distance

L'AMS en embuscade et le duo ASS-SCBA à l'affût.

On disputera ce week-end la 6e ronde de L2 qui va débuter aujourd'hui avec les rencontres du groupe A et s'achèvera demain avec les matchs du groupe B. Dans le Groupe A donc, volet podium, le Croissant de Msaken, coleader, reçoit l'ES Beni Khalled, 10e de rang. Avantage au CSM, un onze qui reste sur une victoire en déplacement chez l'Astre de Agareb.

L'autre premier de cordée, El Makarem Mahdia, ira défier Baath Bouhajla dans son fief. Réaction du BSB ou confirmation de l'EMM, nous serons fixés cet après-midi. 3e au classement, l'Association Mégrine Sport croisera dans son bastion les insulaires de l'OC Kerkennah, une équipe inconstante, mais qui a validé lors de la ronde écoulée face au BSB. Redevable d'une réaction après son dernier revers à Ben Arous, l'AMS compte sur la venue de l'OCK pour se refaire.

L'UST redevable d'une réaction

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Au pied du podium, l'on retrouve l'AS Soliman et le Sporting Ben Arous. Les Cap-bonnais se produiront à Gabès face à la Zliza et les banlieusards du sud iront défier le SRS à Sfax. Deux périlleux déplacements donc pour le SCBA et l'ASS, attendus respectivement de pied ferme par le Sfax RS et l'ASG, lanterne rouge du groupe.

Dans le ventre mou du classement, le Croissant Chebbien accueille le Stade Soussien et tentera de mettre à profit la réception des Sahéliens pour se refaire une santé après sa dernière défaite à Soliman. Enfin, à Tataouine, l'UST sera aussi redevable d'une réaction en recevant l'AS Agareb, avant-dernier. Défaits par les Fatimides de l'EMM lors de la journée précédente, l'UST doit absolument valider pour ne pas s'enliser davantage.