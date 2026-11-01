Afrique du Nord: Cancer du sein au pays - Pourquoi le dépistage précoce change tout

C'est ce samedi que s'achève le mois de sensibilisation « Octobre Rose », une campagne menée conjointement par le ministère de la Santé, l'Office national de la famille et de la population (ONFP) et plusieurs acteurs de la société civile sous le slogan : « Le dépistage t'appartient, le reste est sur nous ».

À cette occasion, les données communiquées par l'ONFP révèlent que pour chaque millier de femmes soumises à un examen clinique de dépistage du cancer du sein, environ 300 sont orientées vers une mammographie.

Interrogée par les médias, Fatma Tamimi, directrice des services médicaux au sein de l'Office, a indiqué que cette proportion reflète l'impact des campagnes de prévention menées par le passé. Elle a également précisé qu'environ 5 % des cas ainsi référés nécessitent des investigations approfondies et une prise en charge médicale spécifique.

Ces chiffres soulignent le rôle déterminant de l'examen clinique, première étape incontournable du parcours de détection précoce, tout en rappelant la nécessité de suivre les recommandations du corps médical. Une orientation vers l'imagerie médicale ne présage en effet en rien d'un diagnostic positif.

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Ces indicateurs revêtent un caractère d'autant plus crucial que la Tunisie a enregistré près de 4 400 nouveaux cas de cancer du sein au cours de l'année 2024, confirmant qu'il demeure la pathologie cancéreuse la plus prévalente chez les femmes, d'après les statistiques du ministère de la Santé.

Ce constat met en lumière le fait que le dépistage ne constitue pas une simple mesure préventive, mais un maillon central du processus de diagnostic et de traitement. Plus la maladie est détectée à un stade précoce, plus l'éventail des options thérapeutiques s'élargit et plus les chances de guérison augmentent.

Derrière la proportion de 300 femmes sur mille se dessine ainsi un message de santé publique limpide : le dépistage et l'examen précoce peuvent faire toute la différence entre une prise en charge dès les prémices de la maladie et un combat mené à un stade plus avancé.