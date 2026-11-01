Tunisie: Reconstruction du stade d'El Menzah - Le contrat commercial officiellement signé

31 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le contrat commercial relatif au projet de reconstruction du stade olympique d'El Menzah a été signé jeudi 29 octobre 2026 entre les ministères tunisiens de l'Équipement et de l'Habitat et de la Jeunesse et des Sports, d'une part, et un groupement de deux entreprises chinoises, d'autre part.

Le groupement réunit China Railway Construction Engineering Group (CRCEG) et China CAMC Engineering (CAMCE).

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Morali.

Cette signature constitue une étape dans la concrétisation du projet de reconstruction du stade olympique d'El Menzah, dans le cadre de la coopération tuniso-chinoise

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