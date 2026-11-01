Tunisie: L'ambassade des États-Unis en Tunisie organise une campagne de don de sang

L'ambassade des États-Unis en Tunisie a organisé, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), une campagne de don de sang à laquelle ont participé plusieurs membres de son personnel, dans le but de soutenir les patients ayant besoin de transfusions sanguines.

Cette initiative vise à contribuer aux efforts de collecte de sang, une ressource indispensable à la prise en charge de nombreux patients, notamment ceux devant subir des interventions chirurgicales, les personnes atteintes de maladies graves ainsi que les victimes d'accidents nécessitant une transfusion.

Dans un message publié à cette occasion, l'ambassade américaine a rappelé que les besoins en sang sont quotidiens et que chaque don peut contribuer à sauver des vies et à redonner espoir aux personnes malades.

L'ambassade a également salué la mobilisation des donneurs, ainsi que les efforts de l'équipe médicale du Centre national de transfusion sanguine et de son unité médicale, qui ont contribué à la réussite de cette opération.

À travers cette action, l'ambassade américaine entend apporter son soutien aux efforts de solidarité et de sensibilisation à l'importance du don de sang, un geste simple qui peut avoir un impact direct sur la vie de nombreuses personnes.