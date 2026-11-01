Tunisie: Vandalisme dans les transports - 4 millions de dinars de dégâts en deux ans

31 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les actes de vandalisme visant les transports publics ont engendré près de 4 millions de dinars de pertes matérielles entre 2025 et 2026, a annoncé le ministre du Transport, Rachid Amri. Ce bilan ne prend pas en compte les autres préjudices indirects subis par le secteur.

S'exprimant en marge d'un colloque consacré à la protection du service public de transport, organisé au Complexe culturel et sportif des jeunes de Ben Arous, le ministre a souligné que cette initiative s'inscrit dans une démarche participative.

À cette occasion, Rachid Amri a lancé un appel pressant aux organisations de la société civile et à l'ensemble des parties prenantes pour qu'elles s'impliquent activement dans cette dynamique, rappelant que la préseration des équipements publics est directement liée à la sécurité et aux intérêts des citoyens.

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