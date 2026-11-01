Tunisie: Tunisair prépare un emprunt obligataire de 24 millions de dinars

Tunisair cherche de l'argent frais. La compagnie aérienne nationale prévoit de lancer un emprunt obligataire de 24 millions de dinars.

Cette opération financière se fera sans appel public à l'épargne. C'est ce que révèle le projet de résolutions destiné à l'Assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2026.

Une décision validée par les actionnaires

Durant cette réunion, les actionnaires devront voter pour déléguer les pouvoirs au Conseil d'administration. Grâce à cela, le conseil pourra fixer les conditions exactes de l'emprunt et choisir de le réaliser en une ou plusieurs fois.

Un délai d'un an

La compagnie a précisé que cet emprunt obligataire sera finalisé rapidement. L'opération devra être menée dans un délai maximal de 12 mois après la date de l'Assemblée générale.