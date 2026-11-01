Tunisie: La Russie accorde 110 bourses d'études aux étudiants tunisiens pour 2026-2027

La Russie renforce son offre académique en Tunisie. Pour l'année universitaire 2026-2027, 110 bourses gouvernementales gratuites seront mises à la disposition des étudiants tunisiens, a annoncé Tahar Cheikh Islamov, représentant du Centre russe pour la science et la culture à Tunis .

Cette offre couvre plus de 400 spécialités -- du diplôme supérieur au doctorat, en passant par le master -- réparties dans plus de 100 universités à travers le territoire russe.

S'exprimant en marge du salon « Étudier en Russie 2026 », organisé ce samedi à la Cité des Sciences de Tunis, Cheikh Islamov a précisé que cet événement réunit sept universités russes (dont cinq à distance) afin de présenter aux candidats les opportunités d'études et le cadre de vie en Russie.

Cette enveloppe annuelle confirme une tendance à la hausse, après les 90 bourses octroyées pour l'année 2025-2026. Au total, la Tunisie a bénéficié de près de 1 000 bourses gouvernementales au cours des quatre dernières années. Aujourd'hui, environ 2 000 étudiants tunisiens poursuivent leur cursus en Russie, entre parcours boursiers et filières payantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un réseau de 5 000 diplômés et des opportunités scientifiques

De son côté, Hédi Ben Salah, Président de l'Association tunisienne des diplômés des universités soviétiques et russes, a indiqué que le réseau des anciens étudiants tunisiens formés en Russie compte désormais près de 5 000 diplômés, actifs principalement dans les secteurs de l'ingénierie, de la médecine et de l'entrepreneuriat.

Il a souligné l'importance pour la Tunisie d'exploiter l'ouverture de la Russie vers le continent africain en développant des partenariats et des jumelages entre institutions académiques des deux pays. Selon lui, le renforcement de la coopération dans la recherche scientifique constitue le levier stratégique majeur pour dynamiser l'ensemble des relations économiques tuniso-russes.