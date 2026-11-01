Tunisie: Le CMF publie son rapport pour développer la finance durable et la transparence ESG

31 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Conseil du Marché Financier a publié un rapport exhaustif détaillant ses orientations stratégiques et les mesures réglementaires adoptées en matière de durabilité. Ce document officiel met en relief les principales initiatives et activités déployées par l'institution afin d'accélérer le développement de la finance durable et de consolider la transparence des transactions sur le marché financier tunisien.

L'élaboration de ce rapport s'inscrit en droite ligne avec l'exécution du plan stratégique de l'autorité de régulation en faveur de la durabilité. Elle intervient dans un contexte marqué par l'importance croissante des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise dans l'orientation des décisions d'investissement mondial, la pérennisation des activités commerciales et l'optimisation des performances financières des émetteurs.

Le document passe en revue l'éventail des dispositions introduites par le régulateur pour intégrer de manière progressive les critères extra-financiers dans les pratiques des différents intervenants du marché, tout en sensibilisant les sociétés faisant appel public à l'épargne aux risques et opportunités inhérents aux enjeux climatiques et de transition.

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Les services du Conseil du Marché Financier y détaillent également les actions d'éducation et de concertation menées avec les partenaires économiques, en particulier en ce qui concerne les obligations de divulgation et de « reporting » sur les indicateurs de gouvernance.

Le rapport aborde par ailleurs les défis techniques et les implications majeures découlant de la mise en oeuvre du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières instauré par les partenaires européens.

Enfin, le rapport intègre une étude comparative et évaluative approfondie du niveau de transparence et de publication extra-financière affiché par les entreprises cotées à la Bourse de Tunis et les sociétés faisant appel public à l'épargne, au titre des exercices comptables clos des années 2024 et 2025.

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