Tunisie: Le ministère des Finances dévoile les trois échéances fiscales du mois de novembre 2026

Le calendrier des déclarations fiscales mensuelles au titre du mois de novembre 2026 et s'articulant autour de trois échéances majeures, a été fixé par la Direction générale des impôts du ministère des Finances. Et ce, selon le statut juridique des contribuables et sur leur mode d'adhésion au système de télé-déclaration et de paiement en ligne.

La réglementation fixe ainsi au 16 novembre 2026 la date limite de dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes physiques. En ce qui concerne les personnes morales, le calendrier introduit une distinction opérationnelle : les entreprises adhérentes à la plateforme de télé-déclaration et de règlement à distance disposent d'un délai courant jusqu'au 20 novembre 2026 pour soumettre leurs états, alors que le terme est arrêté au 30 novembre 2026 pour les personnes morales non affiliées à ce dispositif électronique.

Dans le cadre de la numérisation des services et de la simplification des démarches d'accompagnement pour les contribuables, la Direction générale des impôts rappelle la disponibilité de la plateforme Tunimpôt. Conçue par les équipes techniques de l'administration, cette application officielle téléchargeable sur Google Play permet d'exécuter des simulations indicatives pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe de circulation des véhicules, des droits d'enregistrement et de l'impôt sur les plus-values immobilières.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les services fiscaux précisent que si l'échéance légale coïncide avec un jour férié ou un week-end, la date limite de dépôt est automatiquement prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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