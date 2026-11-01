Tunisie: Urbanisme - Vers une accélération de la révision des plans d'aménagement urbain dans le gouvernorat de Gafsa

Une séance de travail s'est tenue vendredi au siège du gouvernorat de Gafsa afin d'analyser l'état d'avancement des études d'élaboration et de révision des plans d'aménagement urbain au sein des différentes municipalités de la région et pour identifier les principales contraintes et obstacles administratifs bloquant leur finalisation.

À cette occasion, le gouverneur de Gafsa, Slim Farouja, a insisté sur l'impératif d'accélérer le rythme de préparation et de révision de ces plans de zonage pour veiller à leur achèvement dans les délais impartis. Il a rappelé que ces documents d'urbanisme constituent un instrument fondamental pour structurer l'espace public, améliorer les conditions de vie des citoyens et garantir l'accès aux infrastructures et aux services essentiels.

De surcroît, le chef de l'exécutif régional a mis en relief leur contribution pour dynamiser l'activité économique locale, stimuler l'investissement public ou privé et élever l'attractivité territoriale de la région auprès des opérateurs tunisiens et étrangers. Il a par ailleurs souligné le rôle de ces plans dans la requalification des paysages urbains et sociaux, dans la maîtrise de l'étalement anarchique, la prévention des infractions de bâtir et la lutte contre les empiétements sur les domaines public et privé de l'État, assurant ainsi l'application rigoureuse de la loi et le déploiement d'un développement urbain équilibré répondant aux exigences actuelles tout en anticipant les besoins des générations futures.

Dans cette optique, Slim Farouja a affirmé l'engagement des services du gouvernorat à pérenniser leur appui à l'action municipale. Et ce, à travers l'accompagnement technique de l'ensemble des parties prenantes pour lever les réserves foncières ou juridiques. Il a précisé que la conclusion de ces études exige l'adhésion de chaque intervenant et une coordination accrue entre les autorités locales, régionales et les structures centrales compétentes, exigeant l'adoption de mesures concrètes pour rattraper les retards accumulés.

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À cet effet, le gouverneur a préconisé l'établissement d'un calendrier d'exécution précis et opposable, la dynamisation des comités techniques de pilotage dans chaque commune, le traitement diligent des oppositions formulées par les usagers et la levée systématique des réserves notifiées par les ministères de tutelle.

L'assemblée a enfin offert l'opportunité de débattre des litiges fonciers, des contraintes financières et des barrières de procédure qui entravent le déroulement des chantiers, permettant de dégager des solutions consensuelles pour atteindre les objectifs de durabilité fixés pour l'aménagement du territoire.