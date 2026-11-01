Tunisie: Oléiculture - Le gouvernorat de Nabeul lance sa récolte le 1er novembre avec une prévision de 86 600 tonnes d'olive

La saison de la récolte des olives dans le gouvernorat de Nabeul débutera officiellement demain, dimanche 1er novembre 2026, avec des prévisions de production tablant sur environ 86 600 tonnes d'olives à huile. Ce volume affiche un fléchissement de 6 % par rapport aux 92 040 tonnes engrangées au cours de la campagne précédente. Ce sont les indicateurs partagés par Slim Zouari, ingénieur général au sein de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), dans une déclaration accordée à l'agence Tunis Afrique Presse.

L'expert a précisé que le patrimoine oléicole de la région s'étend sur une superficie globale de 39 535 hectares, dont 38 000 hectares sont exclusivement dédiés aux variétés à huile. « Le reliquat des surfaces est affecté aux olives de table, dont le rendement prévisionnel devrait se stabiliser aux alentours de 6000 tonnes, maintenant ainsi un niveau de performance équivalent à celui de l'exercice écoulé » a indiqué Slim Zouari. Il a également mis en relief la spécificité des oliveraies situées dans les périmètres agricoles compris entre Hammamet et Menzel Bouzelfa, au sein de la délégation de Beni Khiar, et qui se distinguent par la production d'une variété unique baptisée « l'olive marbrée », particulièrement appréciée des connaisseurs pour sa saveur naturellement sucrée.

Ces projections ont fait l'objet d'un examen technique approfondi lors d'une séance de travail organisée mercredi dernier au siège du gouvernorat de Nabeul. Consacrée aux préparatifs logistiques de la campagne, la réunion a permis de passer en revue les contraintes du secteur, notamment la gestion des margines, la rationalisation des capacités des huileries et le déficit conjoncturel en main-d'oeuvre pour la cueillette.

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Dans ce cadre, les autorités régionales ont insisté sur le rôle pivot des cellules d'orientation agricole dans le suivi phytosanitaire des plantations, particulièrement pour contrer la propagation de la tuberculose de l'olivier favorisée par les récentes perturbations climatiques. Les intervenants ont convenu d'appliquer des protocoles stricts de prévention lors des opérations de coupe et d'émondage, tout en planifiant la tenue d'une assemblée d'évaluation dès la clôture de la saison afin d'établir une feuille de route définitive concernant la mise aux normes des unités de trituration et l'élimination écologique des rejets.