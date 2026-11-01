Tunisie: IFEDA - Trois sessions de formation régionales en novembre à Sousse, Kasserine et au Kef

Le Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, IFEDA, organisera au cours du mois de novembre 2026 trois sessions de formation régionales au profit des associations s'activant dans plusieurs gouvernorats de la République.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des composantes de la société civile et du développement de leurs compétences en matière de gestion administrative, financière et de gouvernance.

La première session débutera le samedi 7 novembre 2026 à Sousse sous l'intitulé « Préparation et formulation des demandes de financement ». Destinée aux associations actives dans le gouvernorat de Sousse, cette session vise à optimiser les aptitudes techniques des associations en matière de montage de projets et de rédaction des dossiers de recherche de fonds.

La deuxième session se tiendra le samedi 14 novembre 2026 à Kasserine et portera sur le thème « Les erreurs de gestion au sein des associations et les moyens de les éviter ». Axée au profit des structures opérant dans les gouvernorats de Kasserine et de Sidi Bouzid, cette rencontre ambitionne de consolider les connaissances des dirigeants associatifs pour prémunir leurs groupements contre les infractions de gestion et surmonter les obstacles opérationnels.

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La troisième session se déroulera le samedi 28 novembre 2026 au Kef et sera dédiée au « Régime fiscal spécifique aux associations ». Elle tend à vulgariser les obligations fiscales liées au travail associatif et à aider les structures du gouvernorat du Kef à maîtriser leurs engagements légaux.

L'établissement public invite les organisations désireuses de participer à télécharger la fiche d'inscription disponible sur son site web officiel ou sa page officielle des réseaux sociaux, et à la transmettre par voie électronique à ifeda.formation@topnet.tn.

Ces cycles de formation participent aux efforts du centre pour instaurer une culture de bonne gouvernance et assurer la pérennité des activités de la société civile.