Afrique: Le rachat d'Oryx énergies dopé par Afreximbank qui a mobilisé 975 millions de dollars

C'est une opération à double portée qui redessine le paysage énergétique africain. Afreximbank a mobilisé une enveloppe de 975 millions de dollars, soit environ 585 milliards de FCFA, pour accompagner le rachat d'Oryx Energies par une partie de ses dirigeants.

Une transaction majeure qui ouvre la voie au passage sous contrôle majoritairement africain de l'un des principaux fournisseurs indépendants de produits énergétiques du continent. Dans le même mouvement, le groupe engage une recomposition de ses activités de distribution dans plusieurs pays, dont le Mali.

Le financement d'Afreximbank, décaissé le 28 octobre 2026, constitue une facilité historique. La banque panafricaine intervient en qualité de prêteur unique, d'agent de crédit et de fiduciaire dans cette opération de Management Buy-Out (MBO), qui voit les dirigeants d'Oryx Energies prendre les commandes de l'entreprise.

Le petit poucet trader sénégalais Moussa DIAO signe sa montée en puissance

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À la tête de cette initiative figurent notamment le Sénégalais Moussa Diao, directeur général du groupe depuis 2019, après avoir intégré l'entreprise en 1999 comme trader junior, et le Français Hervé Bouvet, responsable du trading.

L'opération porte sur le rachat des parts détenues par AOG, la holding du fondateur suisse Jean-Claude Gandur, qui contrôle le groupe depuis 1987. Valorisé autour d'un milliard de dollars, selon les informations révélées par Bloomberg le 8 octobre dernier, ce changement d'actionnariat marque une étape importante dans la reconquête du capital économique africain par des investisseurs et dirigeants du continent.

Pour Moussa Diao, fils du richissime homme d'affaires sénégalais Baba DIAO » ITOC », trader pétrolier et banquier, cette évolution traduit «la force d'un leadership africain expérimenté ». Au-delà du symbole, l'enjeu est considérable. Présent dans plus de 30 pays, Oryx Energies dispose d'un réseau de plus de 410 stations-service, de 11 terminaux majeurs et de capacités de stockage avoisinant un million de mètres cubes. Le groupe commercialise annuellement quelque 9,4 millions de tonnes de produits énergétiques.

Le Mali dans la nouvelle configuration

Cette recomposition capitalistique s'accompagne d'une autre opération, aux conséquences plus immédiates pour le marché malien. Oryx Energies a annoncé la conclusion d'un accord avec Niangadou Distribution Compagnie (NDC Énergies), portant sur la cession de ses activités de distribution au Mali, en Côte d'Ivoire et au Togo.

Fondée en 2015 par l'entrepreneur malien Mamadou Niangadou, NDC Énergies poursuit ainsi son expansion régionale. En janvier 2026, le groupe avait déjà acquis les actifs maliens de TotalEnergies, notamment un réseau d'environ 80 stations-service, avec plus de 200 camions-citernes et quelque 1 100 employés.

Le montant de cette nouvelle transaction n'a pas été communiqué. Sa finalisation reste conditionnée aux autorisations réglementaires nécessaires. D'ici là, Oryx Energies assure que ses activités se poursuivront normalement.

Cette cession s'inscrit dans une stratégie de recentrage du groupe sur les infrastructures énergétiques et le négoce, tout en confiant certaines activités de distribution à des opérateurs africains locaux.

À Bamako, le changement pourrait donc être particulièrement visible : le réseau de stations-service Oryx devrait rejoindre le portefeuille de NDC Énergies. Une nouvelle étape dans la montée en puissance d'un opérateur malien qui consolide progressivement sa position sur le marché national des hydrocarbures.

Entre prise de contrôle du groupe à l'échelle internationale et transfert d'actifs de distribution au niveau local, l'affaire Oryx illustre ainsi deux dynamiques complémentaires : l'affirmation d'un leadership africain dans les grandes entreprises énergétiques et l'émergence de champions nationaux capables de prendre davantage de place dans la chaîne de valeur pétrolière.