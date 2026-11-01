Togo: Pari réussi, les bases d'un dialogue durable posées

La première édition du Forum et Nuit des consommateurs, organisée les 29 et 30 octobre 2026 à Lomé par le Mouvement Martin Luther King (MMLK), s'est achevée sur une note de satisfaction.

En réunissant consommateurs, organisations de défense des droits des consommateurs, opérateurs de services essentiels et régulateurs, cette initiative a permis d'ouvrir un cadre de dialogue direct entre des acteurs souvent confrontés à des incompréhensions.

Chose promise, chose due ! Le premier Forum et Nuit des consommateurs a tenu ses promesses. Pendant deux jours, les jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2026, le Mouvement Martin Luther King (MMLK), sous la conduite de son président, Edoh Komi, a réussi à réunir autour d'une même table les différents acteurs de la chaîne de consommation. Une rencontre qui ambitionne de rétablir la confiance entre les consommateurs et les fournisseurs de services essentiels au Togo.

Au coeur des échanges figuraient notamment les préoccupations liées à l'accès et à la qualité des services indispensables à la vie quotidienne, notamment l'eau, l'électricité et Internet. L'originalité de cette rencontre réside surtout dans la possibilité offerte aux consommateurs et aux opérateurs de communiquer directement, sous l'arbitrage des institutions de régulation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'heure du bilan, le président du MMLK, Edoh Komi, n'a pas caché sa satisfaction. Pour lui, cette première édition constitue une avancée importante dans la recherche d'une meilleure compréhension entre les différentes parties prenantes. « Le bilan que nous faisons, c'est que le dialogue est possible », a-t-il souligné, insistant sur le rôle de médiateur que son organisation entend jouer entre des acteurs qui, parfois, ont fini par ériger des barrières de méfiance.

Selon Edoh Komi, cette initiative a permis de briser certaines incompréhensions et de créer un espace de confiance. Il considère cette première expérience comme « un coup d'essai, mais en même temps un coup de maître », au regard des appréhensions qui entouraient son organisation. Il s'est également réjoui de la disponibilité des opérateurs et de la participation du public.

Pour le responsable du MMLK, consommateurs et opérateurs ne doivent pas être considérés comme des adversaires, mais plutôt comme des partenaires liés par une relation d'interdépendance. Dans cette logique, le respect des droits et des obligations de chacun constitue une condition essentielle pour parvenir à une collaboration bénéfique à tous.

Une charte pour responsabiliser les acteurs

Au-delà des discussions, le Forum a également permis de poser les bases d'un engagement collectif. Une charte destinée à encadrer les relations entre consommateurs, opérateurs et régulateurs a été élaborée et présentée aux parties concernées. Son contenu devra faire l'objet d'amendements avant son adoption définitive.

L'objectif est de définir clairement les engagements, les devoirs et les responsabilités de chaque acteur afin de favoriser des relations plus transparentes et équilibrées. Pour Edoh Komi, cette charte doit devenir un instrument de référence auquel toutes les parties pourront se conformer.

Une deuxième édition élargie à tous les secteurs de consommation

Fort de cette première expérience, le MMLK entend déjà inscrire le rendez-vous dans la durée. La deuxième édition du Forum et Nuit des consommateurs devrait élargir les discussions à l'ensemble des domaines de la consommation.

Les banques, les assurances, les transports, les produits alimentaires, les circuits de production et bien d'autres secteurs seront notamment au programme. Une ouverture qui traduit la volonté des organisateurs de faire de cette initiative un cadre permanent de concertation et de défense des intérêts des consommateurs.

En attendant cette prochaine édition, le MMLK se félicite d'avoir franchi une première étape dans la construction d'un dialogue entre consommateurs, opérateurs et régulateurs. Le rendez-vous est donc pris pour une deuxième édition qui s'annonce plus large et ambitieuse.