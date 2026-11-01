Angola: Le budget 2027 prévoit une production pétrolière d'un million de barils par jour

Luanda — La production pétrolière de l'Angola est projetée à un million de barils par jour en 2027, soit une baisse de 50.000 barils par rapport à 2026, a annoncé la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du projet de budget général de l'État (OGE) pour 2027, la ministre a précisé que le document avait été élaboré sur la base d'un prix moyen du baril de Brent, référence du marché pétrolier angolais, fixé à 71 dollars, soit 10 dollars de plus que dans le budget en cours d'exécution.

Elle a estimé que ce niveau de prix était « suffisant pour dégager des marges de manoeuvre budgétaires et éviter des chocs susceptibles d'entraver la mise en oeuvre des politiques publiques ».

Interrogée sur une éventuelle augmentation des prix des carburants en 2027, Vera Daves de Sousa a écarté cette hypothèse. Elle a toutefois assuré que le Gouvernement entendait optimiser les subventions accordées aux entreprises et aux institutions publiques, afin que chacune assume le paiement de ses factures, plutôt que d'en transférer la charge au Trésor public.

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La ministre a également indiqué que le projet de budget 2027 prévoyait une enveloppe de 1,5 milliard de kwanzas au titre des subventions.

L'ANPG explique le recul de la production pétrolière

À cette occasion, le directeur de la production de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Rui Afonso, a expliqué les facteurs à l'origine de la révision à la baisse des prévisions de production pour 2027. Il a notamment évoqué le déclin naturel des gisements, consécutif à l'insuffisance du renouvellement des réserves au cours des dernières années.

Face à cette situation, a-t-il précisé, la concessionnaire nationale et ses partenaires multiplient les opérations de forage exploratoire afin d'accroître les chances de reconstituer les réserves pétrolières.

Sur les huit puits d'exploration prévus, cinq ont déjà été forés et deux autres sont en cours de réalisation.

Selon le responsable, les performances inférieures aux prévisions des réservoirs de nouveaux projets, notamment Agogo et Ndungu, ainsi que le vieillissement des installations pétrolières, constituent d'autres facteurs qui pèsent sur la production nationale.

Déposé vendredi à l'Assemblée nationale, le projet de budget général de l'État pour 2027 prévoit des dépenses de 37 300 milliards de kwanzas.