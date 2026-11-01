Angola: Une conférence internationale recommande le développement de l'aquaculture durable

Luanda — La modernisation de la pêche artisanale et le développement de l'aquaculture durable figurent parmi les principales recommandations de la deuxième édition de la Conférence internationale sur la pêche et l'aquaculture durables (CIPAS 2026), qui s'est tenue à Luanda du 29 au 30 octobre.

Selon les conclusions de la rencontre, les priorités du secteur portent notamment sur la promotion de la sécurité, la formalisation des activités, l'inclusion productive ainsi que la diversification économique.

Le document préconise également une meilleure valorisation et transformation des produits halieutiques, en vue d'améliorer leur qualité, leur certification, les circuits logistiques et leur accès aux marchés.

Il recommande, en outre, de mobiliser davantage d'investissements et de financements, grâce à une préparation adéquate des projets et au renforcement des partenariats.

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Les participants ont également préconisé la promotion de la numérisation et de l'interopérabilité des systèmes, tout en veillant à la protection des données, ainsi que le renforcement de la participation des femmes, des jeunes et des communautés locales aux chaînes de valeur du secteur.

Les travaux de la CIPAS 2026 se sont articulés autour de cinq panels thématiques et d'un Forum international sur le contrôle des activités de pêche et d'aquaculture en Angola, consacrés aux principaux défis et perspectives du secteur.

Lors de la première journée, les participants ont examiné le rôle de la science, des données, des informations climatiques et des connaissances relatives à la biodiversité dans l'appui à la prise de décision en matière de gestion durable des ressources halieutiques.

Les échanges ont également porté sur les difficultés auxquelles est confrontée la pêche artisanale maritime et continentale, avec une attention particulière accordée aux questions de gouvernance, de sécurité, de suivi, de formalisation et d'inclusion productive des communautés.

L'importance de la participation des communautés de pêcheurs, des coopératives et des différents acteurs locaux à l'élaboration de solutions durables a également été soulignée.

La deuxième journée a, quant à elle, été consacrée à la nécessité d'accroître la valorisation des produits de la pêche, d'améliorer leur qualité, de renforcer les capacités de transformation et d'élargir l'accès aux marchés nationaux et internationaux.

Placée sous le thème « De la durabilité à la transformation : innover pour protéger, produire pour prospérer », la CIPAS 2026 a été organisée à l'initiative du ministère des Pêches et des Ressources marines.