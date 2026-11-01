Angola: Le Programme d'investissement public absorbera 16 % des dépenses du budget 2027

Luanda — Le Programme d'investissement public (PIP) mobilisera près de 16 % des dépenses totales du budget général de l'État (OGE) pour 2027, avec une enveloppe prévisionnelle de 5.500 milliards de kwanzas destinée au financement de 2.607 projets.

Sur l'ensemble des projets inscrits au PIP, 321 sont nouveaux, a indiqué le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministère des Finances, organisée vendredi pour présenter le projet de budget 2027.

Le ministre a précisé que 1.112 interventions relevaient de l'administration centrale, tandis que 1.495 étaient du ressort des organes de l'administration locale.

Sur l'enveloppe globale prévue, 1.430 milliards de kwanzas proviendront des ressources ordinaires du Trésor, contre 4.110 milliards issus d'autres sources de financement, notamment des financements extérieurs et des dons.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour 2027, le PIP s'articule autour de plusieurs axes stratégiques, notamment la promotion d'un développement territorial équilibré et harmonieux, qui regroupe 881 projets, représentant environ 33,7 % du programme, ainsi que le développement du capital humain, auquel sont consacrées quelque 1.042 actions, soit près de 39,97 % de l'ensemble.

Le programme prévoit également la modernisation des infrastructures nationales et la protection de l'environnement, conformément aux orientations de la stratégie Angola 2050, du Plan national de développement 2023-2027 et des Objectifs de développement durable (ODD).

S'agissant des critères de priorisation, Victor Hugo Guilherme a indiqué que l'accent serait mis sur les projets présentant un taux d'exécution physique et financière supérieur à 70 %.

La priorité sera également accordée aux projets présentant un impact socio-économique significatif, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'énergie, ainsi qu'à ceux bénéficiant de financements déjà garantis.

Le ministre a souligné qu'environ 30 % du budget seraient concentrés sur trois programmes majeurs : la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures routières, l'extension et la modernisation du secteur de l'eau, ainsi que le développement et la modernisation du réseau électrique national.

Pour les seules infrastructures routières, l'enveloppe prévisionnelle s'élève à 1.200 milliards de kwanzas, ce qui représente la part la plus importante des investissements concernés.

Dans le secteur de l'éducation, 596 projets sont inscrits au programme, soit 23 % du nombre total.

À ce titre, le ministre a annoncé le lancement de 94 nouveaux projets dans le cadre du programme « Mon école, mon avenir », visant à réduire le déficit d'infrastructures scolaires et à diminuer le nombre d'enfants non scolarisés.