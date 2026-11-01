Angola: Le pays doit se doter de centres de haut niveau pour faire progresser le judo

31 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/WR/BS

Addis-Abeba — L'Angola doit investir dans la construction de centres de haut niveau afin d'améliorer la préparation des athlètes et de réaliser des performances plus significatives dans les compétitions internationales, a préconisé vendredi l'entraîneuse de judo féminin du Clube Desportivo Primeiro d'Agosto, Antónia Moreira, dite Faia.

L'ancienne judokate olympique a fait cette déclaration à l'ANGOP à Addis-Abeba, capitale éthiopienne, où elle se trouvait en transit à destination du Sénégal. Elle doit y prendre part à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, qui ont débuté ce samedi et se poursuivront jusqu'au 13 novembre, en qualité d'officielle technique nationale chargée de l'éducation des entraîneurs (Coach Education).

Également directrice de l'éducation et de la formation des entraîneurs au sein de l'Union africaine de judo, Antónia Moreira estime que, malgré les progrès enregistrés par la discipline en Angola, des insuffisances persistent en matière d'infrastructures et de conditions d'entraînement, ce qui limite la préparation des athlètes de haut niveau.

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« Nous avons besoin d'infrastructures plus professionnelles et de centres de haut niveau destinés à la préparation des athlètes d'élite, des champions du monde et des champions olympiques », a-t-elle déclaré, soulignant notamment la nécessité de disposer d'équipements adaptés, de salles d'entraînement, de vestiaires, de piscines olympiques et de tatamis répondant aux normes requises.

Selon elle, l'Angola pourrait franchir un nouveau palier dans son développement sportif au cours des cinq à dix prochaines années, à condition de poursuivre les investissements dans les infrastructures et la formation des athlètes.

La responsable a également relevé les progrès du judo angolais dans les catégories cadets, juniors et seniors, grâce à la participation d'athlètes issus de plusieurs provinces du pays et aux titres et médailles remportés lors de compétitions africaines et internationales.

Elle a expliqué que ces résultats découlaient du travail mené par les clubs, les associations, la fédération et les entraîneurs, qui assurent la formation et la préparation des athlètes représentant le pays dans les compétitions.

Malgré ces avancées, Antónia Moreira a reconnu que des efforts supplémentaires restaient nécessaires pour permettre à l'Angola de rivaliser à armes égales avec les principales nations de judo sur la scène internationale.

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