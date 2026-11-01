Afrique: Création de la Banque africaine de l'énergie

ALGER — La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et l'Organisation des producteurs africains de pétrole (APPO) ont annoncé la création de la Banque africaine de l'énergie (BAE), lors de l'assemblée générale constitutive de cette nouvelle institution financière continentale, tenue samedi à Abuja (Nigéria), indique l'APPO sur son site web.

Dotée d'un capital autorisé de 5 milliards de dollars, la BAE "soutiendra des projets couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, de l'exploration et la production au transport, en passant par le traitement, le raffinage et la distribution", précise l'organisation dans un communiqué, notant qu'ils s'agissent d'investissements qui "visent à renforcer les capacités de production, à réduire la dépendance aux importations de produits pétroliers et à promouvoir le commerce intra-africain de biens énergétiques".

La BAE, créée en partenariat entre l'Afreximbank et l'APPO, a également pour mandat de promouvoir une participation africaine active au secteur énergétique du continent afin que "l'avenir énergétique de l'Afrique soit façonné par les Africains", souligne l'APPO.

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L'assemblée générale de la BAE s'est déroulée en présence du ministre d'Etat nigérian aux Ressources pétrolières Heineken Lokpobiri, du président du conseil d'administration d'Afreximbank, George Elombi, du ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie de Côte d'Ivoire Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ainsi que et du secrétaire général de l'APPO, l'Algérien Farid Ghezali.

"La création de la Banque africaine de l'énergie réaffirme la détermination des gouvernements africains à assurer leur propre avenir énergétique.

Cette initiative reconnaît la nécessité d'investissements importants dans la production et le transport d'énergie pour accélérer la croissance industrielle et tirer parti des formidables opportunités offertes par les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle (IA).

Pour l'APPO, la création de cette banque continentale intervient au moment où les besoins d'investissement énergétique du continent sont estimés à 200 milliards de dollars et ce afin de combler ce déficit de financement des investissements dans les hydrocarbures tout en soutenant une transition énergétique juste pour les pays africains.

L'AEB "fonctionnera comme une institution financière panafricaine supranationale indépendante. Elle cherchera à attirer des investissements de gouvernements, de compagnies pétrolières nationales, d'institutions financières et d'investisseurs privés afin de soutenir le développement énergétique sur le continent", a-t-on encore souligné.

La première assemblée générale a, par ailleurs, adopté la nomination du premier président de la Banque, Helmy Ghazi, et la formation de son premier conseil d'administration, composé de membres des secteurs public et privé ainsi que d'institutions politiques de premier plan de tout le continent, ajoute la même source.

Pour rappel, l'APPO a été créée en 1987 à l'initiative de l'Algérie et de plusieurs pays africains producteurs de pétrole. Cette organisation, qui compte actuellement 18 Etats membres, constitue un cadre institutionnel, qui vise à coordonner les politiques pétrolières entre les pays membres et à renforcer la coopération et l'intégration en matière d'exploration, de production, de raffinage et de transfert de technologie, ainsi qu'à soutenir la recherche scientifique, la formation et le développement des compétences.

L'Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine qui a pour principale mission de financer et de promouvoir le commerce intra-africain et les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde, tout en soutenant le développement économique et l'intégration régionale du continent.

Outre ses financements, ses garanties, ses lignes de crédit et ses différents instruments financiers, elle joue également un rôle important dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).