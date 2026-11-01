Algérie: Khenchela - Ouverture du salon national des Arts plastiques 'couleurs du spectre'

KHENCHELA — Le salon national des arts plastiques "Couleurs du spectre" s'est ouvert samedi à la maison de la culture "Ali Souaïhi" de Khenchela avec la présentation de plus de 200 oeuvres.

Plus de 100 toiles de plasticiens de plusieurs wilayas et des étudiants de l'école régionale des arts plastiques d'Azazga (Tizi Ouzou) et de l'annexe de Sétif l'école régionale des arts plastiques et une centaine d'oeuvres du défunt artiste Lazhar Hakar (1945/2013) sont exposées au public, durant le salon, inauguré par le wali Salim Harizi dans le cadre du programme de commémoration du 72ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution .

Ce salon qui se poursuivra au 3 novembre constitue "un hommage au défunt plasticien Lazhar Hakar et permettra aux artistes et étudiants beaux-artistes d'échanger leurs expériences dans un espace riche en expressions artistiques", a indiqué Mme Samia Merzougui, directrice de la maison de la culture, organisatrice de la manifestation.

Elle a également relevé que le salon expose 100 toiles du défunt artiste fils de la ville de Khenchela, Hakar Lazhar, en hommage à son parcours artistique au sein même de la galerie d'exposition baptisée de son nom.

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Une séance "café culturel" sera également consacrée à son parcours artistique avec la participation des hôtes de la manifestation dont l'ami du défunt Chafeï Boudebouz.

Deux ateliers seront organisés lundi au profit des étudiants beaux-artistes de Tizi Ouzou et Sétif constituant un espace d'expérimentation, d'échanges et de formation pratique durant la manifestation, a ajouté Mme Merzoughi."

Un autre atelier de dessin pour enfants sera également organisé sous le thème "mon empreinte au salon", sous l'encadrement de Khalil Hakar , selon la même source.

Le hall de la maison de la culture accueille également une exposition des sculptures de l'artiste Boubakr Laghrour originaire de " et résidant aux Etats-Unis d'Amérique.