Algérie: Hydrocarbures - Examen des moyens de tirer profit des compétences algériennes à l'étranger pour développer le secteur

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu, samedi à Alger, le coordinateur du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, le professeur Elias Zerhouni, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération scientifique et technique et de tirer profit des compétences algériennes établies à l'étranger pour développer l'industrie des hydrocarbures, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, en présence du secrétaire général (SG) du Conseil, le professeur Mustapha Khiati, ainsi que de plusieurs cadres du secteur et membres du Conseil, a constitué une occasion

d'examiner les mécanismes permettant d'associer les compétences algériennes établies à l'étranger aux domaines de la recherche et du développement, et aux technologies industrielles avancées liées aux industries pétrolière et gazière, précise la même source.

Les entretiens ont également porté sur les perspectives de coopération en matière de développement de techniques et de solutions technologiques visant à réduire les émissions de méthane et l'empreinte carbone du secteur des hydrocarbures, ainsi que sur l'échange d'expertises dans le domaine du dessalement de l'eau de mer.

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Dans ce cadre, l'accent a été mis sur l'importance de promouvoir le contenu local et de développer une industrie nationale des équipements et matériels liés aux industries pétrolière et gazière, outre la localisation des technologies industrielles avancées, de manière à renforcer les capacités de production nationales.

A cette occasion, M. Arkab a présenté les orientations stratégiques du secteur et sa feuille de route, ainsi que les principaux programmes et projets de développement aux niveaux national, régional et international, et les efforts visant à valoriser les ressources nationales, à améliorer les performances de l'industrie pétrolière et gazière et à poursuivre la réduction des émissions.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la coopération avec les compétences scientifiques algériennes

établies à l'étranger et à mobiliser leur expertise et leurs capacités technologiques, pour contribuer au soutien de l'innovation et au développement des secteurs stratégiques, conclut le communiqué.