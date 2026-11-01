Afrique: JOJ Dakar 2026 - Une cérémonie d'ouverture historique et spectaculaire

Diamniadio — Le stade Abdoulaye-Wade a vibré, samedi soir, au rythme de la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026, un spectacle haut en couleurs qui marque une première historique pour le mouvement olympique en Afrique.

Une enceinte magnifiquement parée de lumières, une foule en liesse, des délégations venues des quatre coins du monde et une explosion de couleurs, de rythmes et de cultures africaines.

Le stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio a offert un cadre exceptionnel à la cérémonie d'ouverture de la quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été Dakar 2026.

Dès les premières heures de la soirée, le décor était planté. Sous les projecteurs, le stade Abdoulaye-Wade s'est transformé en une véritable scène à ciel ouvert, sublimée par des jeux de lumières, des installations visuelles et une scénographie spectaculaire.

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Pour ce grand rendez-vous, près de 11 000 participants ont été mobilisés, parmi lesquels 700 danseurs, acteurs et autres intervenants artistiques.

Dans les tribunes, le public, venu nombreux, a pris part à cette célébration historique dans une ambiance électrique, mêlant émotion et fierté nationale.

La cérémonie a véritablement pris son envol avec le défilé des délégations. Une à une, les équipes nationales ont fait leur entrée, accueillies par les applaudissements et les acclamations du public.

Drapés de leurs couleurs nationales, les jeunes athlètes ont défilé avec enthousiasme, incarnant la diversité des nations, l'esprit de fraternité et les valeurs de l'olympisme. Près de 207 Comités nationaux olympiques ont pris part à la fête.

Au-delà du protocole olympique, c'est toute la richesse culturelle du Sénégal et du continent africain qui était à l'honneur. Annoncé par les organisateurs comme un spectacle célébrant l'identité sénégalaise et la diversité culturelle africaine, le programme a tenu ses promesses.

Pendant près de deux heures, musique, danse, projections lumineuses et effets pyrotechniques se sont succédé dans une mise en scène riche en couleurs et en émotions.

Le groupe de petcussions féminin fondé par Doudou Ndiaye Coumba Rose, "Les Rosettes", a particulièrement marqué les esprits, avec les performances remarquables de Kiné Laam et Baba Maal.

Le groupe de hip-hop Daara J, lartiste DIP Doundou Guiss, en duo avec Souleymane Faye, ont aussi contribué à offrir au public des tableaux aussi impressionnants que symboliques.

L'un des moments marquants de la cérémonie a coincidé, sans nul doute, avec la danse traditionnelle des lutteurs, le "Bakku", avec à la baguette les lutteurs Sa Thiès, Mondou Lô, Eumeu Séne et Franc.

Les rythmes traditionnels, les chorégraphies contemporaines et les expressions artistiques venues de différentes régions d'Afrique ont mis en lumière un continent créatif, dynamique et résolument tourné vers sa jeunesse.

Après les différentes séquences artistiques, place aux interventions officielles.

Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique (CIO), et Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, ont pris la parole pour adresser leur message aux jeunes et au monde.

Il est ensuite revenu au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de proclamer solennellement l'ouverture des JOJ 2026, marquant ainsi le lancement officiel de ce rendez-vous sportif mondial.

Mais le moment le plus attendu de la soirée restait à venir : l'allumage de la vasque olympique.

Le relais de la flamme olympique, qui avait parcouru plus de 3 600 kilomètres à travers les 14 régions du Sénégal, avec une trentaine d'étapes, arrivait à son terme.

Le céiste Sénégalais Jean-Pierre Bourhis et la spécialiste du triplé saut, Saly Sarr, en ont été les premiers relayeurs. Ils ont ensuite passé le relais à une grande figures du sport sénégalais, Amadou Dia Ba, seul médaillé olympique sénégalais. Deux jeunes escrimeurs, Abdou Rahmane Et Marième Sy, ont été chargés d'accomplir le geste ultime : allumer la vasque olympique.

Une fois le programme officiel bouclé, tous les artistes ayant participé aux différentes prestations sont revenus sur scène, offrant ainsi un final grandiose à cette cérémonie d'ouverture.