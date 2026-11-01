Sénégal: Mamadou Diagna Ndiaye invite les jeunes à faire des JOJ 2026 'un moment d'unité'

Diamniadio — Le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, a invité samedi les jeunes à faire de ces Jeux un moment de fraternité, de partage et d'unité, au-delà de la compétition sportive.

"Pendant 15 jours, oubliez ce monde. Ici, votre adversaire n'est pas un ennemi, il est celui qui vous fait devenir meilleur", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture des JOJ, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en présence notamment du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Etaient également présents, la président de la République et de la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, ainsi que plusieurs autres dirigeants politiques et sportifs.

S'adressant aux jeunes participants venus de près de 200 pays, âgés de 14 à 17 ans, il les a exhortés à faire de cette rencontre une expérience de rapprochement entre les peuples. "Le plus beau record ne sera pas en secondes ou en médailles. Ce sera celui de l'unité que vous ferez naître ici", a lancé Mamadou Diagna Ndiaye.

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Il a également présenté ces Jeux comme un message que l'Afrique adresse au monde, concernant sa capacité à accueillir le monde.

"Nous ne voulons pas être une parenthèse, nous voulons être une référence", a-t-il conclu.