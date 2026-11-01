Sénégal: Début de la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026

Dakar — La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a ce samedi partir de 18h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniado, en présence du chef de l'État du Sénégal et de plusieurs de ses homologues.

Les présidents du Rwanda, Paul Kagamé, de la Guinée-Bissau, le Prince Albert II de Monaco ainsi que la ministre français des Sports, Marina Ferrari prennent part à la cérémonie.

Le programme officiel prévoit une soirée riche en animations culturelles et en séquences protocolaires, mettant en lumière l'identité sénégalaise et la diversité culturelle africaine.

Après le pré-show officiel et un temps de recueillement, la cérémonie se poursuit avec plusieurs tableaux artistiques, "La Quête, "Alkebulan live" et des séquences consacrées au Sénégal et à l'Afrique.

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Les temps forts protocolaires comprennent l'entrée des athlètes, le défilé des drapeaux, l'hymne national et la levée du drapeau sénégalais.

L'annonce officielle des Jeux est prévue à 19h34, suivie du discours du président du Comité international olympique (CIO) et du président du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026.

L'allumage de la vasque olympique, annoncé à 20h01, constituera l'un des moments les plus attendus de cette cérémonie, qui doit s'achever avec la sortie du cast à 20h23.

Avec cette cérémonie d'ouverture, Dakar accueille officiellement les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain.