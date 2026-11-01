Sénégal: Kidira, carrefour des bonnes dynamiques sénégalo-maliennes

Bakel — La ville de Kidira, autrefois carrefour économique à l'est du territoire sénégalais, s'est muée en un laboratoire d'intégration faisant côtoyer populations autochtones et communautés originaires du Mali et de la Mauritanie, deux pays frontaliers du département de Bakel, à quelque 700 km de Dakar, capitale du Sénégal.

Kidira est l'un des principaux points de passage à l'entrée et à la sortie du territoire sénégalais, depuis cette zone frontalière.

De nombreux ressortissants du Mali et d'autres pays frontaliers sont installés et vivent à Kidira comme dans la plupart des villages de ce département, parfois depuis plusieurs générations et souvent en famille.

Cette dynamique locale ne fait que refléter la position géographique de ce terroir situé sur la rive gauche de la Falémé, affluent du fleuve Sénégal, face à la localité de Diboly, du côté malien.

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En cette matinée de mercredi, une petite fraîcheur annonce le début de l'harmattan sur le Gadiaga, terroir traditionnel dont fait partie la ville de Kidira. Bien se couvrir devient un impératif. Les populations semblent s'y être bien préparées par des vêtements reflétant les humeurs du climat.

Deux ponts, l'un pour le chemin de fer, l'autre pour les véhicules, relient les villes de Kidira (Sénégal) et Diboli (Mali), distantes de trois kilomètres.

Il en résulte que des liens multiformes, souvent familiaux, ont été tissés par les populations de part et d'autre de la frontière.

En vérité, il est difficile de trouver, dans cette zone, un village sénégalais où ne vivent des personnes originaires du Mali.

"À Kidira, c'est difficile de savoir qui est Malien et qui est Sénégalais puisque les ressortissants maliens sont une partie intégrante de la population. Il y a même des agents de l'État malien qui louent à Kidira ainsi que des commerçants et transitaires. Ils sont acceptés et considérés comme des acteurs de développement territorial", confirme Omar Cissokho, chargé de communication à la mairie de Kidira.

Cet agent municipal sait de quoi il parle. Si son grand-père est originaire du Mali, son père lui est natif de Kidira.

"La parenté, l'amitié et la fraternité ont toujours existé entre le Sénégal et le Mali et ça se vit au quotidien. C'est un seul peuple. Le village de Diboli, au Mali, a été créé par un Sénégalais, ce qui explique l'origine de se rapprochement [entre les communautés des deux côtés de la frontière]. Et des liens de sang sont apparus avec des mariages scellés entre nous", ajoute Omar Cissokho.

Ici, de nombreux petits détails renseignent sur la volonté de nourrir la cohésion sociale et la paix, en vue notamment de préserver la sécurité entre les deux pays.

C'est le sens de toutes ces infrastructures transfrontalières dont la Case culturelle, de citoyenneté et de bon voisinage. Il y a aussi le quartier dit "Pont", dans lequel ne vivent que des ressortissants maliens.

Une Case de bon voisinage pour discuter des questions transfrontalières

Érigée au bord de la Falémé, à quelques mètres de la voie du chemin de fer (Dakar-Bamako), cette infrastructure datant de 2020 a été réalisée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en collaboration avec la Commission nationale de gestion des frontières (CNGF).

Il s'agit d'un bâtiment couvert d'une large toiture métallique, doté d'un espace intérieur ouvert, soutenu par des poteaux. Il comporte aussi une cour extérieure assez vaste pour accueillir une centaine de personnes et un espace clôturé par un muret et des barrières métalliques.

"La Case culturelle et de bon voisinage, c'est l'arbre à palabre. Après sa construction, les gens se sont dit qu'en cas de problèmes transfrontaliers, elle sera l'endroit où tout doit se régler. On y organise également des activités culturelles et des journées de consultations médicales gratuites transfrontalières. Une seule chose y est interdite : la politique", explique le chargé de communication de la municipalité de Kidira.

Le président de l'Association des ressortissants maliens dans le département de Bakel, Sadio Traoré, se rappelle des activités culturelles tenues à cet endroit avec des artistes venus du Mali et du Sénégal.

"On a toujours tenu des activités culturelles ici dans le but de renforcer la cohésion sociale. Et le 22 septembre de chaque année, marquant l'anniversaire de notre indépendance, nous célébrons la journée au niveau de la Case avec les populations de Kidira. C'est comme si nous étions au Mali", note Sadio Traoré, résidant à Bakel, depuis 1985.

Âgée de 76 ans, M. Traoré est aujourd'hui le doyen d'âge en activité au garage de Bakel.

Il se réjouit de l'entente et de la solidarité caractérisant les relations entre Sénégalais et ressortissants maliens, qui représentent "plus de 20% de la population de Kidira".

"Notre association a été créée depuis 1992 et elle est reconnue par les autorités administratives du département. Nous vivons en paix, et si toutefois il y a des soucis entre ressortissants maliens et sénégalais, l'affaire est vite réglée. C'est parce que c'est la même famille et le même peuple", salue le père de famille dont certains enfants vivent au Mali.

Des infrastructures transfrontalières pour renforcer la cohésion

La ville de Kidira est en plein essor, surfant sur la dynamique des échanges entre pêcheurs, éleveurs et agriculteurs sénégalais et maliens, une dynamique se prolongeant par des réseaux transfrontaliers.

Des initiatives communes ont été également mises en place, sous la forme d'espaces de coopération transfrontalière visant le développement et la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Des projets et programmes portés par diverses organisations contribuent aussi au ont renforcement de l'amitié et du bon voisinage.

Le programme de Renforcement de la résilience dans les zones frontalières (RéZo), piloté par l'agence allemande de coopération internationale GIZ et lancé en janvier 2026, intervient dans neuf communes de Bakel. L'un des objectifs de ce programme est l'accès aux services sociaux de base à vocation transfrontalière.

"À chaque fois que le programme veut réaliser une infrastructure, l'un des critères c'est de voir si l'infrastructure est transfrontalière ou a un impact transfrontalier. Il s'agit des écoles, des postes de santé et des périmètres maraîchers où des Sénégalais et des Maliens peuvent se retrouver et partager les mêmes activités", a réagi Mamadou Fadé, point focal de l'Agence régionale de développement (ARD) de Bakel.

Depuis le lancement de ce programme, dix-sept infrastructures ont été réalisées dont des pistes latéritiques, des magasins, des foirails à impact transfrontalier. Certaines de ces réalisations sont déjà fonctionnelles à ce jour, a-t-il ajouté.

Le programme RéZo a abouti également à la création en juillet 2026, du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT). L'entité dont le siège est à Kidira réunit dix localités dont six communes du département de Bakel et quatre des cercles de Ambidédi et Sadiola (Mali).

"Le GLCT Ambidébi-Bakel-Sadiola vise à améliorer les conditions sociales, économiques, culturelles et institutionnelles dans les zones frontalières du Sénégal et du Mali, en contribuant à la stabilité, à la cohésion sociale et à l'intégration économique. Il traduit une volonté populaire de faire de la frontière un espace de coopération, d'opportunités, de dialogue, plutôt qu'un espace de vulnérabilité et de conflit", soutient M. Fadé.

Le Malien Sadio Sissokho, adjoint au maire de la commune de Sadiola, a été porté à la tête de ce groupement pour une durée de 3 ans. Il compte s'investir pour le développement des localités, booster l'employabilité des jeunes et instaurer la paix entre les communes frontalières.

Selon lui, le développement ne peut se faire sans la paix. Il promet, à travers ce regroupement, de contribuer à donner aux collectivités concernées un cadre structuré pour organiser leur dialogue, identifier ensemble les priorités et développer des initiatives communes de part et d'autre de la frontière.

A terme, l'objectif recherché est d'apporter des réponses aux problèmes que vivent les populations au quotidien.

Le département vit de toutes ces dynamiques positives mais il reste malgré tout fortement vulnérable. L'enclavement, l'absence d'infrastructures routières pour une meilleure connexion et le déficit de services sociaux de base restent des défis importants. A cela s'ajoute le phénomène de l'orpaillage clandestin qui a fortement fragilisé le secteur agricole du département.