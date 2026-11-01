Sénégal: Une organisation de promotion de la culture africaine offre 460 kits scolaires aux élèves de Soundiane Thiélème

Fatick — L'Africaine Waxwoodin, une organisation de promotion de la culture africaine, a offert, samedi, 460 kits scolaires à des établissements scolaires de la commune de Djilass, dans la région de Fatick (centre-ouest), a constaté l'APS.

A travers cette initiative, qui en est à sa deuxième édition, la fondatrice de cette organisation entend promouvoir la culture de l'excellence à l'école et l'éducation des filles

"Nous avons lancé la première édition en 2025, à travers la +Foire solidaire+, sous le thème +Eduquer et entreprendre, c'est investir dans l'éducation+", a rappelé Ndèye Sagne, native de la localité de l'arrondissement de Fimela, dans la région de Fatick.

En plus de contribuer à soulager les familles vulnérables, cette initiative se veut une manière de participer au développement de l'éducation, selon Mme Sagne, a par ailleurs experte en gestion environnementale et sociale du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN).

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Ndèye Sagne a signalé que l'objectif initial était d'avoir mille kits scolaires, mais seuls 460 kits ont pu être mobilisés avec l'appui de bonnes volontés.

"Cette année, on a primé les cinquante meilleures élèves filles, mais l'année prochaine, on va primer une centaine de filles", a-t-elle annoncé, soulignant que beaucoup de filles sont confrontées à des difficultés contrariant la poursuite de leur scolarité.

"Moi-même, j'ai pu financer mes études à partir de la classe de CM2 en exerçant, durant les grandes vacances, le travail d'aide-ménagère. J'ai commencé par Joal-Fadiouth pour pouvoir acheter, à la rentrée scolaire, mes fournitures", a-elle révélé.

Les problèmes de fournitures et les grossesses précoces contraignent beaucoup de filles à l'abandon scolaire dans cette zone, rappelle Ndèye Sagne.

Elle annonce par ailleurs des actions de reboisement "au niveau des écoles pour participer à l'amélioration du cadre de vie" des établissements scolaires, une manière aussi de "constituer de l'ombrage pour les élèves et le corps enseignant dans un contexte de variabilité climatique".

Le président du Collectif des directeurs d'école (CODEC) de la commune de Djilass, Samba Sagne, celui du Comité de gestion d'école (CGE), André Diouf, et le directeur de l'école élémentaire de Soundiane Thiélème, Abdou Faye, ont chacun, en ce qui le concerne magnifié ce "geste de haute portée sociale et humanitaire", qui vient soulager les parents d'élève.

"Les fournitures scolaires, sans lesquelles les cours ne peuvent pas démarrer, constituent d'importants intrants qui ne peuvent pas manquer à l'école", a fait valoir le directeur de l'école Soundiane Thiélème, qui a obtenu un taux de 100% de réussite lors du dernier examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE).