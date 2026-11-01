Sénégal: Diass - Le maire plaide pour une politique sportive omnisports et durable

Diass — Le maire de Diass, Mamadou Ndione, a plaidé, samedi, pour la mise en place d'une politique sportive communale inclusive, fondée sur la promotion de toutes les disciplines, le développement des infrastructures et l'accompagnement des associations sportives.

M. Ndione s'exprimait à l'ouverture des Assises du sport communal initiées par sa commune.

"Ces Assises sont des Assises omnisports", a déclaré Mamadou Ndione, estimant que "la réflexion sur l'avenir du sport dans la commune doit embrasser toutes les disciplines, au-delà du football, qui occupe une place importante dans le paysage sportif local".

Il a notamment cité le basketball, le handball, l'athlétisme, le volleyball, les arts martiaux, le cyclisme et les sports de combat, tout en insistant sur la nécessité d'encourager la création et l'accompagnement des écoles de sport.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ces structures constituent un maillon essentiel du dispositif sportif communal, dans la mesure où elles permettent aux enfants de découvrir différentes disciplines, d'acquérir les valeurs du sport et de développer leurs aptitudes", a dit le maire de Diass.

Mamadou Ndione a également souligné "l'importance de prendre en compte les trois dimensions du sport, à savoir le sport de masse, le sport associatif et le sport professionnel", qu'il considère "comme complémentaires dans la construction d'une politique sportive cohérente".

Il a, dans ce sens, insisté sur "le rôle des associations sportives, des clubs et des écoles de sport dans l'encadrement, la formation et la détection des talents, tout en appelant à une gouvernance responsable et transparente des organisations sportives".

Abordant les investissements de la municipalité dans le domaine sportif, le maire a rappelé "la réalisation du stade municipal, financé sur fonds propres de la commune pour un montant de près de 699 millions de francs CFA".

"Nous pouvons aujourd'hui être fiers de disposer d'un véritable bijou sportif, réalisé sur fonds propres de la commune, pour un investissement de près de 699 millions de francs CFA", a-t-il déclaré, précisant que "cette infrastructure a bénéficié de l'homologation fédérale".

Mamadou Ndione a toutefois indiqué que "la municipalité entend poursuivre ses efforts à travers la réalisation d'autres équipements adaptés à la diversité des disciplines et aux besoins des populations, notamment des espaces sportifs de proximité et des plateaux multifonctionnels".

Il a également appelé à "une réflexion sur la mise en place d'un modèle de club omnisports viable et pérenne, susceptible de fédérer plusieurs disciplines, de mutualiser les moyens et de renforcer les capacités de gestion des organisations sportives".

Le maire a par ailleurs invité les associations, les clubs, les éducateurs, les partenaires privés et les autres acteurs concernés "à contribuer à cette dynamique collective".

"Les travaux de ces Assises doivent permettre de dresser un diagnostic de la situation du sport dans la commune, d'identifier les principales difficultés et de formuler des recommandations concrètes", a-t-il dit.

Une deuxième journée de concertation est prévue le 7 novembre prochain. Elle sera notamment consacrée à l'approfondissement du rôle de la mairie, à la réflexion sur le modèle de club omnisports et à la synthèse des propositions issues des échanges.

"Leur valeur se mesurera moins à la qualité de nos discours qu'à notre capacité collective à transformer les recommandations en décisions, les décisions en actions et les actions en résultats visibles pour les populations", a souligné le maire de Diass.