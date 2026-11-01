Sénégal: La réhabilitation d'ouvrages hydrauliques annoncée à Richard-Toll

Saint-Louis — La directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC), Diarra Sow, annonce le démarrage prochain des travaux de réhabilitation de certains ouvrages hydrauliques notamment à Richard Toll et l'endiguement du Lac de Guiers au niveau de la localité de Pakh (nord).

Ces travaux concerneront également les ouvrages hydrauliques de la Compagnie sucrière sénégalaise et de Bountou Path, ainsi que la modernisation des infrastructures hydrauliques connexes, a expliqué la directrice générale de l'OLAC sur ses plateformes.

Elle soutient avoir récemment présidé une réunion technique dans ce sens en présence des parties concernées et des partenaires

Diarra Sow signale que "ces travaux constituent une étape importante dans la perspective du programme Grand transfert d'eau (GTE) et de l'Initiative des Autoroutes de l'eau".

Inscrits dans le cadre du Projet intégré de sécurité de l'eau et de l'assainissement (PISEA), avec le financement de la Banque mondiale, "ces aménagements visent à renforcer la protection du Lac de Guiers, à améliorer sa capacité de stockage et à garantir durablement la disponibilité de la ressource en eau".