Tunisie: Meurtre d'une fillette de six ans - Un jeune homme condamné à mort à Tunis

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un jeune homme à la peine de mort par pendaison pour le meurtre avec préméditation d'une fillette de six ans, dont il était le voisin. Les faits remontent à 2025.

L'affaire avait débuté par la disparition de l'enfant, suscitant une vive inquiétude auprès de sa famille et des habitants du quartier. Les recherches menées par ses proches et les services de sécurité avaient abouti à la découverte de son corps, enveloppé dans un morceau de tissu et dissimulé sur le toit d'une maison voisine.

Les investigations avaient permis d'identifier un jeune homme de l'entourage de la famille. Selon les éléments du dossier, celui-ci connaissait bien la victime et ses proches et avait l'habitude de côtoyer les enfants du quartier.

L'enquête a établi que l'accusé avait attiré la fillette chez lui. Elle lui avait auparavant rendu visite en compagnie de son petit frère, avant de revenir seule ultérieurement.

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D'après le dossier judiciaire, le jeune homme avait étranglé l'enfant à l'aide d'une chaussette, puis enveloppé son corps dans un tissu. Il l'avait ensuite transporté sur le toit d'une habitation voisine pour le dissimuler, après s'être assuré que personne ne se trouvait dans les environs.

À l'issue de l'examen de l'affaire, la chambre criminelle l'a reconnu coupable de meurtre avec préméditation et a prononcé la peine capitale.