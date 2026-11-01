Tunisie: Le pays participe à la 36e édition du Salon international Tourisme Voyages à Montréal

La Tunisie participe à la 36e édition du Salon international Tourisme Voyages (SITV), qui se tient au Palais des congrès de Montréal (Canada), du 30 octobre au 1er novembre 2026.

Cette participation, supervisée par l'Office national du tourisme tunisien (ONTT), constitue une étape stratégique importante visant à renforcer la présence de la destination tunisienne sur le marché canadien et nord-américain en général, dans le but de faire connaître la diversité de l'offre touristique nationale ainsi que la richesse culturelle et civilisationnelle dont regorge le pays.

L'ambassadeur de Tunisie au Canada, Lasaad Boutara, a inauguré hier vendredi, le stand mis en place par l'Ontt. Il a, à cette occasion, mis en avant les atouts de notre pays en tant que destination touristique d'exception dans la région méditerranéenne, selon un communiqué de l'ambassade de Tunisie au Canada publié ce samedi.

Il a invité les touristes québécois et canadiens à visiter la Tunisie pendant l'hiver, afin de profiter de son climat modéré, de découvrir la diversité de son offre touristique et de se familiariser avec la richesse de sa gastronomie et de son patrimoine culturel.

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Ce salon international est l'un des événements touristiques les plus importants du Canada. Il rassemble cette année plus de 200 exposants représentant divers organismes et entreprises touristiques du monde entier, ainsi que plus de 350 destinations touristiques variées, et propose environ 300 évènements et conférences destinées à faire connaître les destinations.