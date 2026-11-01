Tunisie: Panique défensive Cabiste ! - Des erreurs individuelles fatales

Un retard de trois buts n'est jamais facile à combler en dépit du fait que le CAB a fait illusion vers la fin...

Malgré une bonne deuxième mi-temps, le CAB n'a donc pu éviter une défaite due, à notre humble avis, à des erreurs d'inattention et de placement créant une sorte de panique défensive au milieu de la première période de jeu. Et pourtant, rien ne présageait une pareille correction en dix minutes, de la 27' à la 37', au cours desquelles la défense a pris l'eau. En effet, l'entame de match a vu les Cabistes développer un jeu bien aéré grâce à une bonne circulation du ballon qui transite par le milieu de terrain.

Avec deux axiaux, Amamou et Allala, et un troisième, Guebblia, en position plus avancée outre un entrejeu très entreprenant composé de Sada Diallo, Dridi et Ferchichi, le CAB a bien quadrillé le terrain. Grâce à ce dispositif, il a failli ouvrir le score! Seulement, l'attaquant Chihi, dans une position excentrée, a été individualiste, préférant frapper dans les pieds du gardien de but Chamakh. Les Bizertins venaient de manquer une occasion en or. C'était là le tournant du match! Sentant le danger devant un CAB qui a pris confiance en ses moyens, le CA s'est rué en attaque et a multiplié les actions.

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L'arrière-garde cabiste a, elle, multiplié plutôt les erreurs de placement. Sinon comment expliquer qu'une défense regroupée laisse l'attaquant Khadhraoui seul dans les 16 mètres à la suite d'un corner. Deuxième erreur, deux adversaires, mis en position de hors-jeu par l'axe central mais Rhimi traîne à gauche et gâche le travail de ses camarades qui se retrouvent seuls face à Maktouf. Troisième erreur, Guesmi pris de court dans le dos, après ce centre du côté droit, synonyme de troisième goal encaissé.

D'ailleurs, l'entraîneur Mohammed Azaiez n'a pas mâché ses mots, déclarant à la fin du match : «Nous avons fait un début de match équilibré et nous avons eu deux occasions de but dont une très nette. Malheureusement nous n'avons pas su concrétiser ces opportunités». Et d'enchaîner, apparemment en colère contre les défenseurs: «Nous avons pris des buts sur des erreurs qui ne devraient pas avoir lieu à ce niveau. L'adversaire a joué dans la profondeur de notre défense qui n'a pas été en mesure de repousser le ballon», avant de conclure : «Au vu de la prestation fournie, on peut constater que le CAB est sur la bonne voie. L'équipe continue à faire des progrès».

Coaching réussi, mais...

De retour des vestiaires, le staff technique s'est certainement rendu compte que Sada Diallo n'était pas assez performant car manquant de compétition, il le remplace par Timi, alors que Midani relaye Ferchichi. L'incorporation de ces deux milieux tournés plus vers l'offensive ont « secoué», par leur clairvoyance, un peu plus les attaquants Faty et Chihi. Ce coaching a permis à ces derniers de devenir plus percutants à l'approche des buts adverses.

Ensuite, le remplacement de Guesmi et Faty, par Ouni et Ayende, deux joueurs frais, a davantage mis à mal la défense d'en face. Cette domination cabiste s'est traduite par un deuxième but sur penalty après une faute provoquée justement par le nouveau rentrant Ouni. En somme, ce fut un match plaisant à regarder avec des renversements de situations et du suspense jusqu'au dernier moment... Tout compte fait, la victoire est revenue à l'équipe la plus réaliste !