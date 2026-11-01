Tunisie: Taekwondo / Tournoi international en Roumanie - Retour en forme de Wafa Masghouni

31 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Le tournoi international en Roumanie, appelé le Dracula Open 2026 (15e édition), qui s'est déroulé à la Sala Polivalentă à Bucarest, a enregistré le retour en forme de notre championne Wafa Masghouni.

Cette championne a, en effet, quelque peu inquiété. Elle a accumulé des sorties en demi teinte et cela est certainement dû à son âge d'abord et à la rude pression à laquelle elle est soumise. Il n'y a donc pas à s'inquiéter parce qu'il est souhaitable que nos meilleurs éléments soient régulièrement en lice, car, en sports de combat, on ne finit pas d'acquérir de l'expérience. Bien entendu, ce rythme endiablé est difficile à enchaîner et il ne faudrait pas être surpris si, de temps à autre, on enregistre une contre-performance. Un combat est à la merci d'une tierce de seconde d'inattention.

Après le tournoi international du Qatar, un nouveau sacre donc en Roumanie pour cette jeune championne : La championne du monde Wafa Masghouni a signé son retour en force sur les podiums en remportant la médaille d'or dans la catégorie des -67 kg, après sa victoire face à l'Allemande Vanessa Koern sur le score de 2 rounds à 0 (15-0 / 9-3).

Une médaille de bronze a été également remportée par l'athlète Moataz Aifaoui dans la catégorie des +87 kg.

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