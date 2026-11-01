Afrique: JOJ Dakar 2026 - Brice Arsène Mankou plaide pour une implication accrue des collectivités locales

Le Pr Brice Arsène Mankou a plaidé pour un engagement renforcé des collectivités locales dans le développement du sport, l'inclusion des jeunes et la pérennisation des infrastructures sportives. Il s'est exprimé lors d'un colloque international organisé les 29 et 30 octobre à Dakar, au Sénégal, en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Organisée par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes), en partenariat avec la Région Île-de-France, la rencontre a porté sur le thème « Les territoires du sport et de la jeunesse à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse d'été de Dakar ». Elle a réuni quelque cent cinquante participants, dont des chercheurs, des décideurs publics, des élus locaux et des représentants de la société civile issus de l'espace francophone.

Les échanges ont notamment porté sur les moyens de faire des JOJ de Dakar un levier de développement territorial et de cohésion sociale, au-delà des seules performances sportives. Il s'agit, entre autres, de garantir la pérennité des acquis des Jeux et de mobiliser les collectivités territoriales de Dakar, Saly et Diamniadio, autour de projets durables en faveur de la jeunesse.

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Intervenant le 30 octobre par visioconférence, le Pr Brice Arsène Mankou a présenté une communication intitulée « Le rôle pivot des collectivités locales dans la labellisation "Terre de Jeux 2024" : analyse prospective et retour d'expérience de la ville de Saint-Omer ».

Professeur titulaire de chaire à l'Université d'Ottawa et ancien adjoint au maire de Saint-Omer, chargé de la Jeunesse et des Sports, l'universitaire franco-congolais a partagé son expérience en matière de gouvernance sportive territoriale, à partir des enseignements tirés de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Il a notamment mis en évidence la contribution des collectivités locales à la mise en oeuvre des politiques sportives, soulignant l'importance de leur participation à la dynamique olympique. Selon lui, la labellisation « Terre de Jeux 2024 » a marqué une évolution dans la gouvernance du sport en France, en favorisant l'implication des communes, des intercommunalités et des départements.

L'expérience de la ville de Saint-Omer illustre les possibilités offertes par une approche territoriale du sport. La préparation des Jeux de Paris 2024 a notamment favorisé la réflexion sur la modernisation des équipements sportifs, l'amélioration des infrastructures et leur utilisation après les compétitions. L'enjeu était de permettre à la population locale de bénéficier durablement des investissements réalisés.

Le conférencier a également insisté sur la complémentarité entre les politiques sportives et celles consacrées à la jeunesse. Les activités organisées en milieu scolaire, précisément dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique, contribuent à promouvoir la pratique sportive dès le plus jeune âge. De même, les initiatives en faveur du sport inclusif facilitent la participation des jeunes issus des quartiers prioritaires et des personnes en situation de handicap.

S'agissant de la mobilisation des acteurs locaux, le Pr Brice Arsène Mankou a souligné la nécessité de renforcer les partenariats entre les municipalités, les clubs sportifs et les associations. La réussite des politiques sportives territoriales repose, selon lui, sur la capacité des pouvoirs publics à fédérer les initiatives locales et à soutenir l'engagement des bénévoles.

À la veille des JOJ de Dakar 2026, l'universitaire a formulé plusieurs recommandations à l'endroit de la Confejes et des collectivités africaines. Il préconise, en effet, la mise en place de cadres permanents de concertation entre les municipalités, les organisateurs et les associations de jeunesse, ainsi qu'une planification rigoureuse de la gestion et de l'entretien des infrastructures sportives après les Jeux.

Il a aussi recommandé le développement de tournois de proximité, la promotion de l'écoresponsabilité et le renforcement de la coopération décentralisée, à travers des jumelages sportifs et des programmes d'échanges de jeunes volontaires.

La rencontre a connu, par ailleurs, la participation de Bassirou Sarr, adjoint au maire de Dakar chargé de la jeunesse, et de Pascal Akouala Goelot, conseiller chargé des Sports auprès du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso.

Pour le Pr Brice Arsène Mankou, les JOJ de Dakar représentent une occasion de renforcer la place du sport dans les politiques publiques locales et d'en faire un instrument de développement territorial, de cohésion sociale et d'émancipation de la jeunesse africaine.