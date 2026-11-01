Congo-Brazzaville: Coopération Congo/Turquie - Le volume des échanges pourrait dépasser 200 millions de dollars

A l'occasion de la célébration du 103e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, l'ambassadeur en poste au Congo, Hilmi Ege Türemen, a offert un cocktail dînatoire, le 29 octobre à Brazzaville, au cours duquel il a salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération que les deux pays entretiennent.

Dans son discours prononcé devant le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Moundelé, représentant le gouvernement, et un parterre d'invités, l'ambassadeur de Turquie au Congo a souligné l'importance de la stabilité politique et de l'essor économique de son pays, ainsi que les progrès politiques, économiques, sociaux et culturels réalisés au cours des cent dernières années. Il a exprimé sa satisfaction concernant le partenariat entre le Congo et la Turquie qui, selon lui, « s'enrichit et s'approfondit à un rythme élevé, grâce au leadership avisé et déterminé des présidents Recep Tayyip Erdogan et Denis Sassou N'Guesso ».

« Nous partageons plusieurs intérêts communs avec le Congo qui continue sa quête vers un avenir plus prospère et sûr. La Turquie et le Congo entretiennent d'excellentes relations marquées par une amitié profonde et un véritable esprit de solidarité entre les chefs d'Etat, les gouvernements et les peuples des deux pays. Notre coopération économique et commerciale se développe dans un sens positif en dépit des défis géopolitiques », a déclaré le diplomate Hilmi Ege Türemen.

« Cette année, nous prévoyons que le volume des échanges entre la Turquie et le Congo dépassera 200 millions de dollars. L'objectif visé est que ces échanges bilatéraux atteignent la barre des 500 millions de dollars dans un proche avenir », a-t-il précisé.

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Par ailleurs, l'ambassadeur a poursuivi son message en indiquant que les dirigeants des deux pays sont satisfaits de constater que les investisseurs turcs s'intéressent de plus en plus au potentiel que présente le Congo dans les secteurs de la construction, de l'énergie, des mines, de l'assainissement ainsi que dans les secteurs maritime et logistique.

Cette année, en plus des visites officielles de haut niveau déjà enregistrées, le diplomate a fait savoir qu'il est prévu une visite du président Denis Sassou N'Guesso en Turquie, dans le cadre du sommet des dirigeants à la 31e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) qui se tiendra les 11 et 12 novembre à Antalya, et que les Turcs seront « honorés » d'accueillir le chef de l'Etat congolais.

La Turquie entend faire de la COP31 une conférence tournée vers la mise en oeuvre de la transformation des engagements pris au cours des précédents sommets. « Dans le cadre des préparatifs de cet événement, l'ambassade de la Turquie est en étroite collaboration avec les instances congolaises en vue de la participation du Congo et la prise en compte des enjeux liés à la protection et à la valorisation du bassin du Congo au cours de la conférence », a assuré Hilmi Ege Turemen.

Par la même occasion, le diplomate turc a exprimé « les vifs sentiments de solidarité » avec le Congo, suite aux inondations survenues dans le département de la Likouala. « La Turquie restera solidaire avec le Congo pour le soutien de la population affectée par ces inondations », a-t-il promis.

L'enseignement supérieur « pilier essentiel » de la coopération entre le Congo et la Turquie.

Dans le domaine de l'éducation, l'ambassadeur a rappelé que l'enseignement supérieur reste « le pilier essentiel » de la coopération entre le Congo et la Turquie. Dans ce sens, il a rappelé le départ cette année en Turquie de onze étudiants congolais, bénéficiaires de la bourse de vr pays.

En outre, il a également annoncé l'augmentation des effectifs à l'école internationale turco-congolaise Maarif de Brazzaville qui compte désormais six cent quatre-vingts élèves cette année.

Avec son réseau de quarante-quatre ambassadeurs en Afrique, le diplomate a indiqué que son pays est déterminé à développer sa coopération avec « les pays frères et amis » de l'Afrique dans tous les domaines. En effet, « le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique qui s'élevait à 4,3 milliards de dollars en 2002 a atteint 50 milliards de dollars en 2025. Ce qui témoigne de l'excellence de la coopération économique que nous entretenons avec nos partenaires africains ».

La Turquie est aussi déterminée à coopérer « étroitement » avec l'Union africaine. L'organisation du quatrième sommet du partenariat Turquie-Afrique, prévu en décembre prochain à Tripoli, permettra « de renforcer le partenariat solide et les liens existants entre la Turquie et les pays africains ».

Parlant de la date du 29 octobre, l'ambassadeur a déclaré qu'elle reste gravée dans « la conscience collective de la nation turque comme une étape de son histoire, une renaissance nationale que Mustafa Kemal Atatur, le père fondateur de la République, avait achevé il y a 103 ans », comme l'a souligné le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dans son message à la nation projeté lors de la cérémonie.