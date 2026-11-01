Afrique: L'Angola prend part à la Conférence des femmes parlementaires en Tanzanie

Dar es Salaam — L'Angola participe, à compter du 2 novembre, à Dar es-Salaam, en Tanzanie, à la Conférence des femmes parlementaires (WPC, selon son sigle anglais), consacrée à l'examen des stratégies visant à promouvoir la parité au sein des parlements, la coopération régionale et la participation des femmes à la vie politique.

Cette initiative, portée par le Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (FP-CIRGL), vise également à favoriser la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, relative au programme « Femmes, paix et sécurité ».

La délégation angolaise à cette rencontre, qui se tiendra jusqu'au 5 novembre, est conduite par le président de l'Assemblée nationale et président en exercice du FP-CIRGL, Adão de Almeida, arrivé samedi soir à Dar es-Salaam.

À l'aéroport international Julius-Nyerere, Adão de Almeida a été accueilli par le secrétaire général du FP-CIRGL, Deo Mwapinga, l'ambassadeur d'Angola en Tanzanie, Domingos Coelho, ainsi que par plusieurs représentants de l'organisation.

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Adão de Almeida prend part aux travaux en sa qualité de président en exercice du FP-CIRGL, fonction qu'il occupera jusqu'en 2027.

La délégation angolaise comprend également le président du Groupe national du FP-CIRGL, Pedro Sebastião, la présidente de la Commission des finances et de la mobilisation des ressources du FP-CIRGL, Suzana de Melo, ainsi que la rapporteure de la Commission des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, Djamila Almeida.

Y figurent également la présidente du Groupe des femmes parlementaires, Tereza Neto, et la vice-présidente de cette même instance, également membre du Groupe national du FP-CIRGL, Helena Abel, ainsi que des cadres techniques de l'institution parlementaire.

Placée sous le thème « Pour une région des Grands Lacs pacifique et prospère », l'édition de cette année de la WPC réunira quelque 250 participants, parmi lesquels des femmes parlementaires issues des douze États membres de l'organisation, des représentants d'organisations régionales, de la société civile, des partenaires au développement et des agences des Nations unies.

Cette initiative fait suite à une recommandation formulée lors de la 15e Assemblée plénière du FP-CIRGL, tenue à Luanda en avril 2025, qui avait préconisé un renforcement du rôle des femmes parlementaires dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable dans la région des Grands Lacs.

Durant les quatre jours de travaux, les participants examineront plusieurs questions, notamment le leadership féminin dans la prévention et le règlement des conflits, l'élaboration de législations sensibles à la dimension de genre, l'autonomisation socioéconomique des femmes dans les contextes post-conflit, ainsi que les partenariats en faveur du renforcement de la paix et de la stabilité régionales.

Parmi les principaux résultats attendus figure l'adoption d'une Déclaration d'engagement des femmes parlementaires en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans la région des Grands Lacs.

La rencontre devrait également déboucher sur l'adoption d'un Plan d'action régional destiné à encadrer et à orienter l'action parlementaire dans ce domaine au-delà de 2026.

Fondements institutionnels de la Conférence

La tenue de cette conférence en Tanzanie, pays engagé de longue date en faveur de la paix régionale et hôte de plusieurs initiatives majeures de la CIRGL, constitue un jalon symbolique et concret dans le renforcement du rôle des femmes parlementaires dans la consolidation de la stabilité et la promotion du développement dans la région.

L'organisation de cet événement par la Tanzanie repose sur un accord de siège signé le 12 mai dernier à Dodoma, capitale politique du pays, en présence d'une délégation parlementaire angolaise conduite par le président du Comité exécutif du FP-CIRGL, Sérgio Vaz.

L'accord a été signé par les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale de Tanzanie et du FP-CIRGL. À cette occasion, le chef de la délégation angolaise a souligné l'importance de cette rencontre pour la promotion du leadership féminin au sein des parlements africains et la consolidation de la coopération régionale entre les États membres de la CIRGL.